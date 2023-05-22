«Главные фавориты в Париже — все равно Джокович и Алькарас»

В воскресенье в финале Internazionali BNL d’Italia — завершившегося в Риме турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €7,7 млн — Даниил Медведев в двух партиях победил датчанина Хольгера Руне, выиграв свой первый на грунте и 20-й за карьеру титул. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову второй номер мирового рейтинга объяснил, за счет чего ему удалось резко улучшить свою игру на неудобном покрытии, оценил свои шансы на стартующем в воскресенье Открытом чемпионате Франции и рассказал, как собирается готовиться к этому турниру.
Даниил Медведев
Фото: Claudio Pasquazi / Anadolu Agency / Getty Images
— Ваше преображение на грунте в нынешнем сезоне называют феноменальным. Насколько правильно считать, что, во-первых, вы заставили себя поменять отношение к этому покрытию, а во-вторых, улучшили свое передвижение на нем?
— Трудно сказать, что конкретно стало отправной точкой изменений. Но прежде всего отмечу, что в этом году я поменял струны. Они стали намного мягче, и за счет этого мяч летит глубже и легче, то есть дополнительных усилий я к этому не прикладываю. Понятно, что после Australian Open появились сомнения (там Медведев проиграл в третьем круге американцу Себастьяну Корде.— “Ъ”). Я раздумывал, не стоит ли вернуться к старым струнам, с которыми у меня тоже получалось хорошо. Но потом решил не возвращаться, и на грунте новые струны мне очень помогли. Плюс новые кроссовки. В том, что я действительно намного лучше двигаюсь на грунте, во многом их заслуга. На основании всего этого мне и удалось настроить всю свою игру.
— Уверенность в том, что вы способны прибавить на грунтовых кортах, пришла с самого начала или уже после первых побед?
— С самого начала ее, конечно, не было. Когда я прилетел домой после победы в Майами, казалось, что да, должно быть много уверенности. Но после первых дней на грунте я ненавидел себя. И, возвращаясь домой после тренировок, говорил, что играть на этом покрытии больше не хочу. Но постепенно все как-то стало налаживаться. Сначала был хороший турнир в Монте-Карло (где Медведев вышел в четвертьфинал.— “Ъ”), потом в Мадриде, где у меня неплохо получалось, но Аслан Карацев провел против меня классный матч в 1/8 финала. А в Риме на тренировках я уже сам начал говорить, что, кажется, очень круто играю. Ясно, что такие разговоры опасны, ведь ты можешь сразу проиграть, и о чем тогда рассуждать? Но в итоге мне действительно удалось всем доказать, что на грунте я кое-что умею.
— Отличительной особенностью турнира в Риме были постоянные дожди. Полуфинал против Стефаноса Циципаса прерывался два раза, а финал против Хольгера Руне начался с большим опозданием. Непогода сильно нервировала вас?
— Совершенно не нервировала. Ведь тут сделать ничего нельзя. Дождь есть дождь. Понимал, что тяжело будет не только мне, но и сопернику и что нужно каждый раз как можно лучше входить в матч, вне зависимости от условий. В субботу против Циципаса, конечно, было особенно сложно. Пришлось разминаться шесть или семь раз. Но ведь он тоже находился точно в такой же ситуации. Исходя из этого я себя и настраивал.
— До начала Roland Garros остается меньше недели. В отсутствие травмированного Рафаэля Надаля вы видите себя в тройке основных фаворитов турнира вместе с Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем?
— Считаю, что главные фавориты в Париже — все равно Джокович и Алькарас. Карлос недавно выиграл на грунте два турнира, он вырос на этом покрытии. А Новак есть Новак. У него 22 титула на турнирах «Большого шлема», к этому и добавить особо нечего. Ну а дальше, за ними, идет целая группа игроков — я, Хольгер Руне, Андрей Рублев, который победил в Монте-Карло, возможно, кто-то еще.
— Раньше у вас перед Roland Garros еще не было столь насыщенной игровой практики. Как вы планируете готовиться к парижскому мейджору?
— Отдохну пару дней, а в среду полечу в Париж и буду там тренироваться. Настраиваться на турнир «Большого шлема» всегда непросто, тем более когда тебе предстоит играть матчи из пяти сетов на грунте. Но сейчас у меня есть уверенность, а это немало. Поэтому постараюсь показать хороший теннис и выиграть как можно больше матчей.
Теннисные рейтинги
Рейтинг АТР
1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6815 очков. 2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6330. 3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 5955. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4915. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4775. 6 (7). Хольгер Руне (Дания) — 4375. 7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4270. 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3435. 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3390. 10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3065. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945. 12 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 2790. 13 (15). Хуберт Хуркач (Польша) — 2525. 14 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2520. 15 (14). Рафаэль Надаль (Испания) — 2445. 16 (16). Борна Чорич (Хорватия) — 2410. 17 (17). Томми Пол (США) — 2135. 18 (19). Лоренцо Музетти (Италия) — 2040. 19 (18). Алекс де Минор (Австралия) — 1870. 20 (20). Маттео Берреттини (Италия) — 1832… 62 (53). Аслан Карацев — 818... 84 (93). Александр Шевченко — 703… 98 (103). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 647.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8940 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7541. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5205. 4 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090. 5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 5025. 6 (5). Кори Гауфф (США) — 4305. 7 (7). Унс Джабир (Тунис) — 3541. 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3391. 9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3275. 10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3162. 11 (12) Вероника Кудерметова (Россия) — 2950. 12 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2750. 13 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2680. 14 (15). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2276. 15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2236. 16 (14). Каролина Плишкова (Чехия) — 2160. 17 (20). Елена Остапенко (Латвия) — 2130. 18 (17). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2087. 19 (21). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1998. 20 (23). Мэдисон Кис (США) — 1861… 23 (22). Екатерина Александрова — 1725. 24 (25). Анастасия Потапова — 1665… 44 (46). Варвара Грачева — 1102… 53 (57). Анна Калинская — 985… 66 (73). Анна Блинкова — 821… 85 (90). Камилла Рахимова (все — Россия) — 735.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.