«Главные фавориты в Париже — все равно Джокович и Алькарас»

В воскресенье в финале Internazionali BNL d’Italia — завершившегося в Риме турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €7,7 млн — Даниил Медведев в двух партиях победил датчанина Хольгера Руне, выиграв свой первый на грунте и 20-й за карьеру титул. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову второй номер мирового рейтинга объяснил, за счет чего ему удалось резко улучшить свою игру на неудобном покрытии, оценил свои шансы на стартующем в воскресенье Открытом чемпионате Франции и рассказал, как собирается готовиться к этому турниру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Claudio Pasquazi / Anadolu Agency / Getty Images Даниил Медведев

Фото: Claudio Pasquazi / Anadolu Agency / Getty Images

— Ваше преображение на грунте в нынешнем сезоне называют феноменальным. Насколько правильно считать, что, во-первых, вы заставили себя поменять отношение к этому покрытию, а во-вторых, улучшили свое передвижение на нем?

— Трудно сказать, что конкретно стало отправной точкой изменений. Но прежде всего отмечу, что в этом году я поменял струны. Они стали намного мягче, и за счет этого мяч летит глубже и легче, то есть дополнительных усилий я к этому не прикладываю. Понятно, что после Australian Open появились сомнения (там Медведев проиграл в третьем круге американцу Себастьяну Корде.— “Ъ”). Я раздумывал, не стоит ли вернуться к старым струнам, с которыми у меня тоже получалось хорошо. Но потом решил не возвращаться, и на грунте новые струны мне очень помогли. Плюс новые кроссовки. В том, что я действительно намного лучше двигаюсь на грунте, во многом их заслуга. На основании всего этого мне и удалось настроить всю свою игру.

— Уверенность в том, что вы способны прибавить на грунтовых кортах, пришла с самого начала или уже после первых побед?

— С самого начала ее, конечно, не было. Когда я прилетел домой после победы в Майами, казалось, что да, должно быть много уверенности. Но после первых дней на грунте я ненавидел себя. И, возвращаясь домой после тренировок, говорил, что играть на этом покрытии больше не хочу. Но постепенно все как-то стало налаживаться. Сначала был хороший турнир в Монте-Карло (где Медведев вышел в четвертьфинал.— “Ъ”), потом в Мадриде, где у меня неплохо получалось, но Аслан Карацев провел против меня классный матч в 1/8 финала. А в Риме на тренировках я уже сам начал говорить, что, кажется, очень круто играю. Ясно, что такие разговоры опасны, ведь ты можешь сразу проиграть, и о чем тогда рассуждать? Но в итоге мне действительно удалось всем доказать, что на грунте я кое-что умею.

— Отличительной особенностью турнира в Риме были постоянные дожди. Полуфинал против Стефаноса Циципаса прерывался два раза, а финал против Хольгера Руне начался с большим опозданием. Непогода сильно нервировала вас?

— Совершенно не нервировала. Ведь тут сделать ничего нельзя. Дождь есть дождь. Понимал, что тяжело будет не только мне, но и сопернику и что нужно каждый раз как можно лучше входить в матч, вне зависимости от условий. В субботу против Циципаса, конечно, было особенно сложно. Пришлось разминаться шесть или семь раз. Но ведь он тоже находился точно в такой же ситуации. Исходя из этого я себя и настраивал.

— До начала Roland Garros остается меньше недели. В отсутствие травмированного Рафаэля Надаля вы видите себя в тройке основных фаворитов турнира вместе с Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем?

— Считаю, что главные фавориты в Париже — все равно Джокович и Алькарас. Карлос недавно выиграл на грунте два турнира, он вырос на этом покрытии. А Новак есть Новак. У него 22 титула на турнирах «Большого шлема», к этому и добавить особо нечего. Ну а дальше, за ними, идет целая группа игроков — я, Хольгер Руне, Андрей Рублев, который победил в Монте-Карло, возможно, кто-то еще.

— Раньше у вас перед Roland Garros еще не было столь насыщенной игровой практики. Как вы планируете готовиться к парижскому мейджору?

— Отдохну пару дней, а в среду полечу в Париж и буду там тренироваться. Настраиваться на турнир «Большого шлема» всегда непросто, тем более когда тебе предстоит играть матчи из пяти сетов на грунте. Но сейчас у меня есть уверенность, а это немало. Поэтому постараюсь показать хороший теннис и выиграть как можно больше матчей.