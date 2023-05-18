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Рафаэль Надаль уступил травме

Знаменитый теннисист не сыграет на Roland Garros в этом году и завершит карьеру в следующем

Один из самых выдающихся теннисистов мира, экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который 22 раза побеждал на чемпионатах Большого шлема, в том числе 14 — на Roland Garros, впервые с 2005 года не сможет принять участие в этом турнире, стартующем в Париже 28 мая. Более того, следующий сезон почти наверняка станет для него последним. Об этом 36-летний испанец объявил на пресс-конференции, которая состоялась в его академии в городе Манакор, расположенном на Балеарских островах.

В этом году на Roland Garros Рафаэлю Надалю не потребуется соблюдать свой знаменитый ритуал, расставляя бутылки с напитками около скамейки в перерывах между геймами

В этом году на Roland Garros Рафаэлю Надалю не потребуется соблюдать свой знаменитый ритуал, расставляя бутылки с напитками около скамейки в перерывах между геймами

Фото: Cristian Trujillo / Quality Sport Images / Getty Images

В этом году на Roland Garros Рафаэлю Надалю не потребуется соблюдать свой знаменитый ритуал, расставляя бутылки с напитками около скамейки в перерывах между геймами

Фото: Cristian Trujillo / Quality Sport Images / Getty Images

Повод для созыва этой пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире одним из общенациональных испанских телеканалов, был известен заранее. На ней Рафаэль Надаль должен был дать разъяснения по вопросу своего участия в Открытом чемпионате Франции — турнире, который сделал его одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Дело в том, что травма левого бедра, а точнее — подвздошно-поясничной мышцы, беспокоящая Надаля с начала сезона, не зажила до сих пор. Уступив во втором круге Australian Open американцу Маккензи Макдональду, он не сыграл больше ни одного матча, пропустив в том числе любимые грунтовые турниры в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме, на которых с 2005 года в общей сложности завоевал 35 титулов. Теперь же, как и ожидалось, выдающемуся теннисному чемпиону впервые за 19 лет пришлось сняться с Roland Garros, где он побеждал больше всего — 14 раз, выиграв 112 матчей из 115.

По словам Надаля, надежда все же защитить в Париже свой прошлогодний титул не покидала его до последнего. Но ситуация с лечением травмы развивалась не так, как первоначально ожидалось. На одном из последних любительских видео, снятых недавно во время тренировок грунтового короля в Манакоре, было зафиксировано, что боль так и не покидает его. С тех пор, как в 2005 году Надаль впервые выиграл Roland Garros, у него было не менее 25 травм, требовавших перерывов в выступлениях. Одно лишь правое колено беспокоило его шесть раз. Однако нынешняя ситуация оказалась самой серьезной. Время уже почти не лечит труженика-ветерана. Поэтому врачи посоветовали бывшему лидеру мирового рейтинга изменить тактику лечения, и ему придется взять самую длинную паузу в своей карьере.

«Вы не можете бесконечно требовать от своего тела все больше и больше. Наступает момент, когда оно выбрасывает белый флаг и говорит, что ему достаточно, даже если ваша голова хочет продолжать»,— сказал испанский теннисист, которому 3 июня исполнится 37 лет.

Впрочем, сообщение о пропуске Roland Garros, Wimbledon, а также, по всей видимости, US Open стало не единственной новостью, которой Надаль поделился с журналистами в своей академии. Выразив надежду набрать приемлемую форму к концу сезона и сыграть за сборную Испании на финальной стадии Кубка Дэвиса, которая пройдет в ноябре в Малаге, он также заявил, что следующий сезон почти наверняка будет для него последним.

«В жизни возможно все»,— отметил Надаль, который в то же время подчеркнул, что является «оптимистом, а не мечтателем» и пока не может представить, что его физическое состояние изменится в лучшую сторону кардинальным образом. Поэтому на данный момент испанец намерен постараться сделать так, чтобы достойно выступить в следующем сезоне, сыграв свои любимые турниры. «Я не заслужил закончить свою карьеру вот так, на пресс-конференции»,— справедливо заметил ее единственный участник, который пока стоит в рейтинге 14-м, но 12 июня, на следующий день после завершения Roland Garros, потеряет 2000 из 2535 очков, имеющихся у него на данный момент, и впервые с апреля 2003 года окажется за чертой первой сотни мировой классификации.

35-летний Новак Джокович снова уступит первое место в рейтинге Карлосу Алькарасу

Это, впрочем, не единственное последствие решения Надаля, принятого спустя восемь месяцев после того, как о завершении карьеры в сентябре прошлого года объявил его бывший конкурент и другой выдающийся теннисист — швейцарец Роджер Федерер. Очевидно, что смена поколений в элите мужского тенниса, о которой говорили последние несколько лет, приближается к своему завершающему этапу.

Де-факто из прославленных игроков, составлявших так называемую «большую тройку», в строю остается лишь 35-летний Новак Джокович. Хотя и он, судя по последним результатам, подходит к Roland Garros не в оптимальной форме, перенеся недавно травму правого локтя.

Однако даже если серб не сумеет победить в Париже, у него все равно останутся хорошие шансы все-таки выиграть спор за единоличное обладание самым престижным рекордом тенниса — по количеству титулов, выигранных на турнирах Большого шлема. На данный момент у Джоковича и Надаля по 22 таких победы, на две больше, чем у Федерера. При этом в нынешнем сезоне в запасе у сербского теннисиста, который в январе в прекрасном стиле выиграл Открытый чемпионат Австралии, будет не только Wimbledon, где он не проигрывал с 2018 года и в общей сложности побеждал семь раз, но и US Open. Да и на будущий год он вряд ли завершит свои выступления. Совместный прощальный тур Надаля и Джоковича был бы, безусловно, на редкость трогательным и эмоциональным мероприятием. Но он все же маловероятен.

Евгений Федяков

Фотогалерея

Спортивная карьера Рафаэля Надаля

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Рафаэль Надаль родился 3 июня 1986 года в городе Манакор на испанской Мальорке. В возрасте трех лет начал заниматься теннисом под руководством дяди — бывшего профессионального теннисиста Тони Надаля. В 12 лет стал чемпионом Испании в своей возрастной группе. В 2001 году в возрасте 15 лет начал профессиональную карьеру

Рафаэль Надаль родился 3 июня 1986 года в городе Манакор на испанской Мальорке. В возрасте трех лет начал заниматься теннисом под руководством дяди — бывшего профессионального теннисиста Тони Надаля. В 12 лет стал чемпионом Испании в своей возрастной группе. В 2001 году в возрасте 15 лет начал профессиональную карьеру

Фото: AOP.Press / Corbis / Getty Images

В августе 2004 года в польском Сопоте выиграл первый в карьере турнир Международной серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В том же году в составе сборной Испании стал победителем Кубка Дэвиса

В августе 2004 года в польском Сопоте выиграл первый в карьере турнир Международной серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В том же году в составе сборной Испании стал победителем Кубка Дэвиса

Фото: Ramon Espinosa / AP

В 2005 году Рафаэль Надаль, будучи дебютантом турнира, выиграл Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). В июле 2008 года он первенствовал на Уимблдонском турнире в Лондоне, а в августе того же года возглавил мировой рейтинг ATP

В 2005 году Рафаэль Надаль, будучи дебютантом турнира, выиграл Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). В июле 2008 года он первенствовал на Уимблдонском турнире в Лондоне, а в августе того же года возглавил мировой рейтинг ATP

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Надаль наиболее успешно выступает на грунтовых кортах, на которых выиграл рекордные 62 турнира, за что его прозвали «Королем грунта»&lt;br> На фото слева направо: испанские теннисисты Карлос Мойя, Хуан Карлос Ферреро и Рафаэль Надаль на турнире в Китае

Надаль наиболее успешно выступает на грунтовых кортах, на которых выиграл рекордные 62 турнира, за что его прозвали «Королем грунта»
На фото слева направо: испанские теннисисты Карлос Мойя, Хуан Карлос Ферреро и Рафаэль Надаль на турнире в Китае

Фото: Greg Baker / AP

Рафаэль Надаль известен своим противостоянием с британцем Энди Марреем, сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером

Рафаэль Надаль известен своим противостоянием с британцем Энди Марреем, сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером

Фото: Francois Mori / AP

«Мне повезло, что у меня такие соперники. Это придает особую мотивацию на то, чтобы прибавлять. Если не прибавлять, то ты труп — такова конкуренция в мире тенниса»

«Мне повезло, что у меня такие соперники. Это придает особую мотивацию на то, чтобы прибавлять. Если не прибавлять, то ты труп — такова конкуренция в мире тенниса»

Фото: Bernat Armangue / AP

Надалю принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии — с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на грунте

Надалю принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии — с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на грунте

Фото: Manu Fernandez / AP

«Думаю, что за свою спортивную карьеру я достиг намного большего, чем мог мечтать или ожидать»

«Думаю, что за свою спортивную карьеру я достиг намного большего, чем мог мечтать или ожидать»

Фото: AP / Pool

В 2008 году в Пекине Рафаэль Надаль стал олимпийским чемпионом по теннису в мужском одиночном разряде

В 2008 году в Пекине Рафаэль Надаль стал олимпийским чемпионом по теннису в мужском одиночном разряде

Фото: Alastair Grant / AP

В 2010 году Надаль стал единственным игроком мужского пола в истории тенниса, выигравшим турниры Большого шлема на трех разных покрытиях (грунтовый, травяной и твердый) в один и тот же календарный год

В 2010 году Надаль стал единственным игроком мужского пола в истории тенниса, выигравшим турниры Большого шлема на трех разных покрытиях (грунтовый, травяной и твердый) в один и тот же календарный год

Фото: Michael Fiala / Reuters

C апреля 2005 года Рафаэль Надаль ни на одну неделю не покидал топ-10 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов

C апреля 2005 года Рафаэль Надаль ни на одну неделю не покидал топ-10 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Занимает второе место в истории тенниса по сумме выигранных призовых за карьеру — более $130 млн призовых

Занимает второе место в истории тенниса по сумме выигранных призовых за карьеру — более $130 млн призовых

Фото: Carlos Barria / Reuters

На Олимпийских играх в 2016 году Надаль стал победителем в парном разряде (с испанцем Марком Лопесом)

На Олимпийских играх в 2016 году Надаль стал победителем в парном разряде (с испанцем Марком Лопесом)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Надаль является болельщиком футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. В 2010 году он стал совладельцем клуба «Мальорка» (10% акций). Ему предлагали роль вице-президента клуба, но он отверг это предложение

Надаль является болельщиком футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. В 2010 году он стал совладельцем клуба «Мальорка» (10% акций). Ему предлагали роль вице-президента клуба, но он отверг это предложение

Фото: Jason DeCrow / AP

Фирма Nike многие годы служила поставщиком одежды и обуви для Рафаэля Надаля

Фирма Nike многие годы служила поставщиком одежды и обуви для Рафаэля Надаля

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Надаль считается одним из самых атлетичных и выносливых теннисистов в истории. Играет агрессивно, используя сильные удары с верхним вращением

Надаль считается одним из самых атлетичных и выносливых теннисистов в истории. Играет агрессивно, используя сильные удары с верхним вращением

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Всего за карьеру Рафаэль Надаль выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Он один из четырех теннисистов в истории — обладателей Золотого Большого шлема (победы во всех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх)

Всего за карьеру Рафаэль Надаль выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Он один из четырех теннисистов в истории — обладателей Золотого Большого шлема (победы во всех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх)

Фото: Andy Brownbill / AP

18 мая 2023 года теннисист объявил, что снимается с Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) из-за травмы бедра и ожидает, что 2024 год станет последним в его карьере

18 мая 2023 года теннисист объявил, что снимается с Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) из-за травмы бедра и ожидает, что 2024 год станет последним в его карьере

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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Рафаэль Надаль родился 3 июня 1986 года в городе Манакор на испанской Мальорке. В возрасте трех лет начал заниматься теннисом под руководством дяди — бывшего профессионального теннисиста Тони Надаля. В 12 лет стал чемпионом Испании в своей возрастной группе. В 2001 году в возрасте 15 лет начал профессиональную карьеру

Фото: AOP.Press / Corbis / Getty Images

В августе 2004 года в польском Сопоте выиграл первый в карьере турнир Международной серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В том же году в составе сборной Испании стал победителем Кубка Дэвиса

Фото: Ramon Espinosa / AP

В 2005 году Рафаэль Надаль, будучи дебютантом турнира, выиграл Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). В июле 2008 года он первенствовал на Уимблдонском турнире в Лондоне, а в августе того же года возглавил мировой рейтинг ATP

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Надаль наиболее успешно выступает на грунтовых кортах, на которых выиграл рекордные 62 турнира, за что его прозвали «Королем грунта»
На фото слева направо: испанские теннисисты Карлос Мойя, Хуан Карлос Ферреро и Рафаэль Надаль на турнире в Китае

Фото: Greg Baker / AP

Рафаэль Надаль известен своим противостоянием с британцем Энди Марреем, сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером

Фото: Francois Mori / AP

«Мне повезло, что у меня такие соперники. Это придает особую мотивацию на то, чтобы прибавлять. Если не прибавлять, то ты труп — такова конкуренция в мире тенниса»

Фото: Bernat Armangue / AP

Надалю принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии — с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на грунте

Фото: Manu Fernandez / AP

«Думаю, что за свою спортивную карьеру я достиг намного большего, чем мог мечтать или ожидать»

Фото: AP / Pool

В 2008 году в Пекине Рафаэль Надаль стал олимпийским чемпионом по теннису в мужском одиночном разряде

Фото: Alastair Grant / AP

В 2010 году Надаль стал единственным игроком мужского пола в истории тенниса, выигравшим турниры Большого шлема на трех разных покрытиях (грунтовый, травяной и твердый) в один и тот же календарный год

Фото: Michael Fiala / Reuters

C апреля 2005 года Рафаэль Надаль ни на одну неделю не покидал топ-10 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Занимает второе место в истории тенниса по сумме выигранных призовых за карьеру — более $130 млн призовых

Фото: Carlos Barria / Reuters

На Олимпийских играх в 2016 году Надаль стал победителем в парном разряде (с испанцем Марком Лопесом)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Надаль является болельщиком футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. В 2010 году он стал совладельцем клуба «Мальорка» (10% акций). Ему предлагали роль вице-президента клуба, но он отверг это предложение

Фото: Jason DeCrow / AP

Фирма Nike многие годы служила поставщиком одежды и обуви для Рафаэля Надаля

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Надаль считается одним из самых атлетичных и выносливых теннисистов в истории. Играет агрессивно, используя сильные удары с верхним вращением

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Всего за карьеру Рафаэль Надаль выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Он один из четырех теннисистов в истории — обладателей Золотого Большого шлема (победы во всех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх)

Фото: Andy Brownbill / AP

18 мая 2023 года теннисист объявил, что снимается с Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) из-за травмы бедра и ожидает, что 2024 год станет последним в его карьере

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №87 от 19.05.2023, стр. 12

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