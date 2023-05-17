Второй стал предпоследним

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел вторую подряд болезненную неудачу после проигрыша в чемпионском матче китайцу Дин Лижэню. Непомнящий занял предпоследнее место на супертурнире Superbet Chess Classic в Бухаресте, выпав из топ-тройки мирового рейтинга. Правда, новый чемпион мира выступил немногим лучше, финишировав лишь на строчку выше россиянина.

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Фото: Vladislav Vodnev, Reuters Ян Непомнящий

Фото: Vladislav Vodnev, Reuters

Итоги бухарестского турнира, открывавшего главную в шахматах коммерческую серию Grand Chess Tour, вышли, конечно, жутко любопытными, если не сказать экстраординарными. И речь в данном случае не о победителе. Им стал знаменитый американский гроссмейстер Фабиано Каруана, игравший чрезвычайно стабильно, фактически не допускавший сбоев и заслуженно заработавший призовой чек на сумму $100 тыс. Самая занятная картина — в подвале турнирной таблицы.

В Superbet Chess Classic приняли участие десять шахматистов. Девять из них — элитные игроки, еще один — скромный гроссмейстер Богдан-Даниэль Дяк, которому до элиты как до луны, очутившийся в этом состязании лишь потому, что представляет страну-хозяйку (в Бухаресте под флагом Румынии выступал еще Рихард Раппорт, но до недавнего времени он был венгром). Так вот, Дяк, разумеется, очутился на последней, десятой строчке. А прямо перед ним, на девятой позиции, худшей в «зачете сильных», расположился Ян Непомнящий, хотя вообще-то по всем формальным признакам он должен был считаться одним из фаворитов турнира: второй номер рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), участник двух последних чемпионских матчей, в 2021 году уступивший норвежцу Магнусу Карлсену, а в апреле 2023-го — китайцу Дин Лижэню, шахматист высочайшего класса.

Но в Бухаресте игра Непомнящего совершенно не соответствовала его репутации, послужному списку. Он терялся в не таких уж сложных позициях, не мог найти не то чтобы стопроцентно очевидный, но и не настолько хитро спрятанный, чтобы его была способна обнаружить разве что продвинутая компьютерная программа, путь к победе в партии заключительного тура против голландца Аниша Гири, потерпел три поражения — от Каруаны, а также французов Алирезы Фирузджи и Максима Вашье-Лаграва, обыграл только Дяка и опередил безвестного румынского аутсайдера всего-то на пол-очка.

Впрочем, для нового чемпиона мира Дин Лижэня турнир сложился немногим лучше. Он занял в нем восьмое место и тоже, как и Непомнящий, временами изумлял беззубостью и ошибками на ровном месте.

Объяснение этому срыву двух шахматных гигантов лежит, разумеется, под рукой. Чемпионский матч в Астане завершился 30 апреля. Обычно после таких изнурительных поединков шахматисты берут паузу на восстановление. Дин Лижэнь с Яном Непомнящим сразу, без отдыха опять зачем-то ринулись в бой, кажется, просчитавшись с формой, с запасом энергии. Неслучайно китаец уже отказался от второго — польского — этапа Grand Chess Tour, на который был заявлен: видимо, понял, что не потянет его.

Дин Лижэню после бухарестского провала может хотя бы греть душу то обстоятельство, что он потерпел его, будучи владельцем ценнейшего в шахматах титула, от которого в прошлом году отказался Карлсен. У Непомнящего таких «греющих» факторов нет. Для него это вторая подряд болезненная неудача, имеющая практические последствия.

Перед стартом Superbet Chess Classic Непомнящему не хватало шести очков, чтобы добраться до престижнейшей рейтинговой отметки 2800. На самом деле, играй он по крайней мере на близком к привычному уровне в Бухаресте, наверняка покорил бы ее. А так россиянин, по подсчетам ChessBase, потерял в Румынии аж 15 пунктов и выпадет из первой тройки мирового рейтинга, откатившись на четвертое место. Его вторую позицию займет потеснивший назад еще и Дин Лижэня Фирузджа.

Алексей Доспехов