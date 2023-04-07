Поединок без короля

Сегодня в Астане открывается матч за титул чемпиона мира по шахматам. Для России он выглядит шикарным шансом вернуть себе после перерыва, длившегося более полутора десятилетий, очень дорогое звание, ставшее вакантным, после того как в прошлом году от него отказался норвежец Магнус Карлсен. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, уже имеющий опыт участия в чемпионском поединке и в течение нескольких сезонов находящийся в отличной форме, выглядит, если верить самым простым наблюдениям, довольно явным фаворитом в противостоянии с не имеющим такого опыта и находившимся в последнее время в форме, вызывавшей вопросы, китайцем Дин Лижэнем. Проблема в том, что простые наблюдения могут оказаться в данном случае хитрой ловушкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче за титул чемпиона мира Яну Непомнящему (справа), возможно, придется иметь дело совсем не с тем Дин Лижэнем, которого он обыграл на кандидатском турнире в Мадриде

Фото: FIDE В матче за титул чемпиона мира Яну Непомнящему (справа), возможно, придется иметь дело совсем не с тем Дин Лижэнем, которого он обыграл на кандидатском турнире в Мадриде

Фото: FIDE

Матч за титул чемпиона мира по шахматам, который официально откроется сегодня в Астане, а стартует первой из предусмотренных регламентом 14 партий с классическим контролем времени в воскресенье, и в самом деле тянет представить чуть ли не щедрым подарком России в жутко сложный для нее с точки зрения борьбы за престижные международные призы период. Это звание десятилетиями было предметом ее гордости, символом отечественного превосходства в особенном, наиболее прочно ассоциирующемся с интеллектуальным потенциалом спортивном жанре. Советский шахматист Михаил Ботвинник впервые завоевал его в 1948 году, и за следующие полвека СССР лишь раз, и то ненадолго расстался с ним, когда в 1972-м на вершину взлетел американский гений Роберт Фишер. После его взлета там царили исключительно гении отечественные: Анатолий Карпов, Гарри Каспаров (внесен в реестр иностранных агентов), Владимир Крамник.

Доминирование закончилось в 2007 году, когда в придуманном Международной шахматной федерацией (FIDE) чемпионском турнире в Мехико Крамник отстал от индийца Вишванатана Ананда. В следующие полтора десятилетия в России созрело немало хороших шахматистов, но ни один из них не дозрел именно до такого уровня, чтобы вернуть ей статус главной в шахматах страны. Ближе всех к титулу оказывались Сергей Карякин и Ян Непомнящий, добиравшиеся в 2016 и 2021 годах до поединков за титул. Однако оба проигрывали норвежцу Магнусу Карлсену, который, отобрав его у Ананда десять лет назад, владел им так крепко, что казалось, будто бы не отдаст никому уже никогда.

Так вот, казахстанский шанс Яна Непомнящего выглядит, конечно, по сравнению с шансами предыдущими — шансом Карякина и его собственным, первым из двух,— не просто большим, а грандиозным. Его противником в матче будет не Магнус Карлсен, который, словно решив скопировать главные детали уникальной биографии Фишера, летом 2022 года, как когда-то американец, неожиданно отказался от титула, сославшись на дефицит мотивации, а Дин Лижэнь.

По идее, столкновение гроссмейстеров, представляющих одну генерацию (россиянину 32 года, китайцу 30 лет), располагающихся в рейтинге по соседству, на второй и третьей строчках сразу вслед за Магнусом Карлсеном,— это столкновение примерно равных друг другу шахматных бойцов. Но тот, кто захочет вдруг именно Дин Лижэня назвать его фаворитом, точно рискует нарваться на обвинения в глупом фрондерстве, выпадая из длиннющего ряда шахматных титанов, включающего, например, Гарри Каспарова, у которых нет никаких сомнений, что фаворит тут Ян Непомнящий. Вопрос в масштабе его преимущества: крохотное оно или все-таки достаточно увесистое?

Все понятно. На какой фактор ни кинь взгляд, везде у российского гроссмейстера либо плюсик, либо жирный плюс.

Ян Непомнящий сейчас переживает безусловный карьерный взлет, настолько долгий, что совершенно не похож на такую вспышку, которая в любой момент может угаснуть, стоит на нее подуть легкому ветерку. На протяжении уже нескольких сезонов он играет так, что в шахматном сообществе сформировалось что-то наподобие консенсуса: если и есть у Магнуса Карлсена достойный преемник, то правильнее, что ли, Непомнящего не найти, как ни старайся.

В эти несколько сезонов уместились два выигранных россиянином кандидатских турнира, в каждом из которых ему противостояли семь оппонентов высочайшего класса. В первом — том, что предшествовал его дубайскому матчу с Карлсеном и проходил в Екатеринбурге,— Непомнящий победил просто уверенно. Во втором — прошлогоднем в Мадриде — в манере Терминатора, топчущего тяжеленной ногой всех, кто попадается у него на пути. И даже чемпионский поединок, хотя формально он обернулся катастрофой Непомнящего и завершился досрочно, при счете 4:0 в пользу Карлсена, некоторое время подтверждал мнение о возможностях россиянина. В пяти стартовых партиях Карлсену он не уступал, а покатился вниз после обидного поражения в марафонской шестой, которое кого угодно сбило бы с ритма.

У Дин Лижэня в эти сезоны никаких по-настоящему ярких успехов нет. Более того, в Астану он попал, строго говоря, случайно, заменив в мадридской восьмерке дисквалифицированного за публичную поддержку военной спецоперации на Украине Сергея Карякина и заскочив на флажке на второе место, превратившееся вскоре в претендентское из-за демарша Магнуса Карлсена. Собственно, тот рывок на кандидатском турнире с выигрышем «на заказ» в заключительном туре у американца Хикару Накамуры — это и есть единственный шахматный подвиг Дин Лижэня в текущем десятилетии. И то он остался в густой тени триумфального марша Непомнящего.

В личных встречах в «классике» у Яна Непомнящего превосходство почти символическое — три победные партии против двух у Дин Лижэня. Но особое значение имеют свежие столкновения. А они случились тоже в Мадриде. Во втором круге, когда Непомнящий уже создал железобетонный отрыв, была ничья, а в первом туре турнира в любимом китайцем английском начале россиянин черными буквально растерзал его, все время наседая, нагнетая давление, вынуждая совершать судорожные движения, чтобы убежать от череды угроз. И ту партию можно ведь считать идеальной иллюстрацией стилистической разницы между Непомнящим и Дин Лижэнем. Описывая достоинства российского шахматиста, известный английский гроссмейстер и шахматный автор Дэниел Кинг недавно сказал, что «безумно тяжело играть против человека, который вообще не ошибается». Но это отнюдь не исчерпывающая характеристика, потому что за скобками остаются гибкость, глубочайшие знания дебютов и вкус к острым «счетным» позициям. А у Дин Лижэня сформировался образ игрока скорее осторожного, чем решительного, предпочитающего действовать «от противника». Такая стратегия явно не лучший козырь в чемпионском матче, в котором без риска верх не взять.

«Разминка» перед выступлением в Казахстане у Яна Непомнящего тоже вышла удачнее, чем у Дин Лижэня. Китаец в январе фактически провалился на супертурнире в Вейк-ан-Зе, россиянин в феврале едва не выиграл супертурнир в Дюссельдорфе.

Наконец, есть аргумент, совсем уж непробиваемый. Тезис насчет бесценности опыта поединков за титул с их специфическим графиком, специфическим градусом напряжения уже давным-давно превратился в общее место. И в любом прогнозе по поводу астанинского матча, от шахматной легенды или обычного обзорщика из YouTube, он необходимый ингредиент, лишь добавляющий ясности картине, такой с виду приятной для Яна Непомнящего, у которого этот матч в жизни, каким бы болезненным ни вышел его исход, уже был. И вроде бы на упоминании о нем в дискуссии о раскладе следует ставить точку.

Но в действительности гораздо уместнее была бы запятая, а следование на первый взгляд железным аргументам, как ни странно, может быть равнозначно движению прямиком в хитро замаскированную временем и стереотипами ловушку. Скажем, потому что, оценивая Дин Лижэня, все дружно акцентируют внимание на его последних сезонах, испорченных пандемией коронавируса и введенными в связи с ней на его родине жестокими ограничениями на выезд, которые на время лишили китайца международной практики и тонуса, и забывают о том, что до них, во второй половине десятилетия прошлого, он перекрывал не покорявшийся Непомнящему феноменальный рубеж в 2800 рейтинговых баллов, рвал супертурниры, а бывало, жестоко бил самого Магнуса Карлсена и часто играл как раз в той манере, сочетающей наглость со сдержанностью, что вполне подходит для чемпионских матчей. А еще потому, что, произнося банальную фразу о необходимости опыта чемпионских матчей, никто не заглядывает в историю. Возможно, он и не является лишним, но Эмануилу Ласкеру, Хосе Раулю Капабланке, Александру Алехину, Максу Эйве, Михаилу Талю, Тиграну Петросяну, Роберту Фишеру, Гарри Каспарову, Владимиру Крамнику и Магнусу Карлсену — десяти из 16 чемпионов мира — он не понадобился. Они выигрывали чемпионские матчи с первой попытки. Не так уж этот опыт, видимо, и бесценен.

Алексей Доспехов