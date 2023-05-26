Контрафакт встраивается в рынок

Контрафактные расходные материалы для автомобилей постепенно заполняют российский рынок. Почти четверть автосервисов в этом году столкнулись с поддельными запчастями и техническими жидкостями, пишут «Известия» со ссылкой на исследование, которое провели сеть мастерских Fit Service и аналитическое агентство Gruzdev Analyze. По их данным, доля контрафакта по отдельным группам товаров может доходить до 50%. Чаще всего речь шла о маслах, свечах зажигания, деталях двигателя и рулевого управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Но откуда берутся контрафактные запчасти? И чем это может обернуться для автомобилистов? Директор компании по ремонту автомобилей «Автосвита» Мария Посеницкая рассказала “Ъ FM”, что по официальным каналам не попадала на подделки, но иногда их привозят сами клиенты:

«Очень редко мы сталкиваемся с контрафактом, потому что, как правило, закупаем запчасти под определенную машину у крупных поставщиков.

Но бывает так, что автовладельцы сами приобретают запчасть, привозят ее для ремонта и оказывается, что это все-таки подделка. Как правило, это расходники для ТО: фильтры, колодки, диски тормозные.

Понятно, что оригинальную запчасть сейчас придется долго искать, рыться в интернете, обзванивать крупные магазины. А что касается поддельных комплектующих, то они чаще есть в наличии, и человек может не иметь должной квалификации, чтобы понять, что речь идет о контрафакте. Тем более цена в этом случае, скорее всего, будет ниже средней по рынку, поэтому-то их и покупают».

Рынок контрафактных запчастей и технических жидкостей мог расшириться после того, как в стране заработал параллельный импорт этих товаров, и особенно остро проблема стоит с моторными маслами, подчеркнул гендиректор испытательного центра «УслугиАвто» Юрий Пархоменко:

«Это большая беда, особенно если брать такие технические жидкости, как масла. Здесь надо разделять два направления: если это продукция какого-то недорогого бренда, то она все-таки будет выполнять свои функции, и двигателю при ее эксплуатации не потребуется капитальный ремонт.

А вот если это масло настолько плохо, что при его заливке после небольшого пробега мотор выйдет из строя, то это очень большая проблема. К сожалению, из-за того, что у нас работает параллельный импорт, и мировые бренды ушли, то контроль ослаб, если не исчез вообще. И это, конечно, вопрос, требующий государственного участия».

Покупка поддельных запчастей при попытке сэкономить время и деньги может привести к заметным дополнительным расходам на последующий ремонт машины, заметил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Недавний пример — к нам обратился знакомый нашего клиента, у которого застучал двигатель. Он приехал на сервис, где разобрали двигатель и поняли, что проблема в масле. При этом автовладелец покупал его на рынке, есть соответствующий чек. В результате клиент попал на переборку движка за 230 тыс. руб. На этом масле он проехал 5 тыс. км.

Весь ремонт, связанный с мотором и коробкой передач, сразу от 100 тыс. руб. стартует. В случае колодок есть два варианта: либо они свистят, либо они диски убивают, так как плохо тормозят. Цена вопроса в таком случае варьируется от 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб., не больше. Замена колодок в среднем обойдется от 900 руб. до 1,5 тыс. руб., замена тормозных дисков — от 1,5 тыс. руб. до 1,9 тыс. руб.».

Сами автозапчасти тем временем продолжают дорожать. По данным Российского союза автостраховщиков, в марте их средняя стоимость выросла почти на 20% год к году.

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Владимир Расулов