Минпромторг и ФТС уточнят коэффициенты утильсбора с физлиц на электромобили

Минпромторг РФ и Федеральная таможенная служба (ФТС) работают над единообразием при расчете утилизационного сбора на электромобили, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. В конце апреля СМИ сообщали о том, что владельцы уже ввезенных электрокаров получили от таможенников письма с требованием доплатить утильсбор по коэффициенту, отличному от того, что применяется для авто на обычных двигателях.

«Вопрос единообразия исчисления коэффициентов утилизационного сбора на электромобили, ввозимые физическими лицами для личного пользования, прорабатывается Минпромторгом России совместно с ФТС России»,— сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Базовая ставка утильсбора в России составляет 20 тыс. руб. Для физлиц, которые ввозят машины в страну для личного пользования, применяются пониженные коэффициенты (0,17 для новых и 0,26 для авто старше 3 лет). Для автомобилей на двигателе внутреннего сгорания и электрокаров действовала единая схема расчета.

25 апреля «Известия» сообщили, что таможенные органы потребовали от некоторых владельцев уже ввезенных электрокаров доплатить утилизационный сбор. В частности, Нижегородская таможня указала, что для Tesla действуют коэффициенты 1,63 и 6,1.

Григорий Лейба