Госдума приняла закон о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об установлении государственного регулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, его отдельные нормы — в 2024-м и 2025-м. Это будет работать по аналогии с регулированием рынка алкоголя.

Согласно закону, в России устанавливаются правовые основы производства и оборота табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для них, а также вводится госконтроль в отношении этой продукции. По мнению авторов закона, он позволит сократить объемы нелегального выпуска табачной продукции и ее оборот. В качестве модели авторы законопроекта взяли систему госрегулирования и контроля алкогольного рынка.

С 1 марта 2024 года лицензируемым видом деятельности будет считаться производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для ее выпуска, импорта и экспорта такой продукции и сырья, а также закупка для реализации в магазинах беспошлинной торговли.

Кроме того, с этой даты будет обязательна консервация неэксплуатируемого оборудования, которое используется для производства в табачной промышленности. С помощью системы мониторинга маркируемых товаров будет вестись учет объемов производства и оборота такой продукции. Также с 1 марта 2024-го вступят в силу нормы по запрету продажи никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены, ее определит правительство России.

Также закон вводит обязательную госрегистрацию отдельных видов установленного (смонтированного) основного технологического оборудования для производства табачных изделий и табачной и никотинсодержащей продукции и сырья. Правительство определит виды такого оборудования.

С 1 июля 2025 года вступит в силу запрет на размещение на складах и в производственных помещениях производителя соответствующей продукции и сырья оборудования, которое не находится у него в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

Кроме того, во втором и третьем чтениях был принят закон-спутник, который вносит необходимые поправки в действующее законодательство.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Федеральная таможенная служба изъяла из незаконного оборота 82,5 млн пачек сигарет. Ведомство пресекло также нелегальный оборот около 17 млн пачек табачных изделий и более 491 тонны табачного сырья на сумму 1,7 млрд руб. По оценкам участников отрасли, по итогам 2022 года доля нелегального рынка сигарет выросла до 13% против 1% в 2015-м.

Олеся Павленко