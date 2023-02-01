ФТС: объем ввоза в Россию табачной продукции с нарушениями за год вырос в 2,5 раза

В 2022 году на таможне задержали 65,5 млн пачек сигарет, ввезенных с нарушениями. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее (25,5 млн), сообщается в пресс-релизе Федеральной таможенной службы (ФТС).

В общей сложности таможенники изъяли из незаконного оборота в прошлом году 82,5 млн пачек сигарет. Также был пресечен нелегальный оборот около 17 млн пачек табачных изделий и более 491 т табачного сырья на сумму 1,7 млрд руб. Общий объем средств по уголовным делам за уклонение от уплаты таможенных платежей в 2022 году составил 2,3 млрд руб. В ФТС уточнили, что 2,1 млрд руб. из этой суммы пришлось на 17 уголовных дел. Чаще всего дела возбуждали по фактам контрабанды (ст. 200.2 УК РФ).

Таможенники возбудили 5,4 тыс. административных дел за незаконное перемещение табачной продукции на 391 млн руб. Чаще всего причиной было недекларирование или недостоверное декларирование товаров (3,5 тыс. дел), несоблюдение запретов и ограничений при ввозе или вывозе (1,6 тыс.).

Минфин предложил ввести уголовную ответственность за производство и продажу контрафактных сигарет. Согласно подготовленному ведомством законопроекту, за отсутствие лицензии может грозить до трех лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб. Министерство считает, что госрегулирование позволит отстоять экономические интересы страны, а также снизить возможный вред для курильщиков.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Нелегальный табак до дела доведет».

Лаура Кеффер