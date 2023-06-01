Оперштаб Белгородской области отрицает прорыв войск ВСУ в районе Шебекино

Оперштаб Белгородской области заявил, что информация о прорыве ВСУ ночью в Шебекинском направлении ложная. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также отрицает эти сообщения. Ранее такая информация появилась в Telegram-канале Baza, также о попытках прорыва границы сообщал член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) и военкор Александр Коц.

«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет»,— говорится в сообщении оперштаба.

Вячеслав Гладков в своем Telegram заявил, что диверсанты не проникали на границу региона. «Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте»,— написал он.

Господин Гладков добавил, что сегодня утром, 1 июня, идет массированный обстрел Шебекинского городского округа. В результате пострадали восемь человек, погибших нет.

Ранее сегодня, 1 июня, в Telegram-канале Русского добровольческого корпуса (РДК) было опубликовано видео, в котором члены РДК на фоне типичного жилого дома времен СССР заявили о заходе на территорию России. «Совсем скоро покажется окраина Шебекино»,— сказал человек в военной форме на видео.

Член СПЧ и военкор Александр Коц сообщил о ночной попытке прорыва границы группой численностью около роты под прикрытием авиации и с использованием инженерной техники в районе населенного пункта Новая Таволжанка в Белгородская область. По его информации, также около 10 человек пытались зайти в Шебекино. Они подорвались на мине, пишет господин Коц.

О боях на границе также сообщали Telegram-каналы Baza и Shot. По информации проектов, российские пограничники отбили атаку. На данный момент в районе погранперехода слышны отдельные выстрелы.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал о нескольких ночных обстрелах Шебекино. По его данным, центр и окраины города обстреляли из «Града» со стороны Украины около 12 ночи, в 3:40 и 5:15. Сегодня утром он также писал, что, по предварительной информации, в результате пострадали пять человек.

Олеся Павленко