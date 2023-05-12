Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Лидеры, в частности, обсудили подготовку к предстоящему саммиту БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге, передает пресс-служба Кремля. Ранее ЮАР пригласила господина Путина на саммит БРИКС, несмотря на то, что страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который в марте выдал ордер на арест президента РФ.

«Отмечена важность продолжения тесной координации России и ЮАР в контексте подготовки к крупным многосторонним мероприятиям, в частности, к предстоящему в конце июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия – Африка и встрече на высшем уровне БРИКС, которая пройдет в августе в Йоханнесбурге под южноафриканским председательством»,— говорится в заявлении пресс-службы.

Владимир Путин в ходе разговора также подтвердил готовность России поставлять зерно и удобрения нуждающимся странам Африки, в том числе на безвозмездной основе, передает Кремль.

Президент России также поддержал высказанную господином Рамафосой идею об участии африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования военного конфликта на Украине. Владимир Путин изложил «принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей», а также отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке, добавила пресс-служба.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Ордер выписан Досудебной палатой суда по делу о «незаконном вывозе детей».

24 апреля Кремль сообщил, что Владимир Путин получил приглашение ЮАР, которая подписала Римский статут МУС в 2000 году, на саммит БРИКС. Согласно Римскому статуту, подписавшие его страны обязаны выдать МУС подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест.

30 апреля Sunday Times писала, что власти ЮАР обсуждают возможность проведения саммита БРИКС в очно-заочном формате, чтобы лидеры стран-участниц смогли участвовать в мероприятии как очно, так и дистанционно. Министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола заявил, что правительство ЮАР рассматривает включение в национальное законодательство Римского статута МУС. Это позволит принять специальную оговорку, позволяющую обеспечивать иммунитет главам государств от решений МУС.

Эрдни Кагалтынов