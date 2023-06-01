Деловая активность в обрабатывающей промышленности России растет 13-й месяц подряд

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ по итогам мая увеличился до 53,5 пункта против 52,6 пункта в апреле. Об этом сказано в исследовании аналитической компании S&P Global. Рост деловой активности в этом секторе продолжается 13-й месяц подряд.

Значение индекса выше 50 пунктов показывает рост деловой активности, ниже — ее замедление.

По данным аналитиков S&P Global, рост был поддержан расширением производства и новыми заказами. Объем производства вырос больше всего с марта 2019 года, а новые заказы ускорились и были одними из самых резких более чем за четыре года. Сократилось и количество незавершенных работ в мае. Также отмечается, что занятость растет самыми быстрыми темпами за последние 22 года. Отметим, что вчера Росстат сообщил, что безработица в РФ в апреле снизилась до нового исторического минимума 3,3%.

S&P Global также отмечает, что предварительные производственные запасы исчерпаны на фоне продолжающегося роста задержки доставки. Экспортные заказы, по оценкам аналитиков, вновь упали после небольшого роста в апреле. Также выросла инфляция производственных затрат из-за цен поставщиков и неблагоприятного обменного курса.

О ситуации в российской экономике — в материале «Ъ» «Статистика не торопит ВВП».

Олеся Павленко