«Нет сейчас идеальных мер»

Магазины duty free с алкоголем могут разрешить на внутренних авиарейсах. Минфин разработал соответствующий законопроект и вынес его на широкое обсуждение. Это делается для того, чтобы компенсировать убытки аэропортов. Речь идет о торговых точках в залах ожидания и выдачи багажа при соблюдении особых условий продажи. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власти решили в целом смягчить требования к торговле спиртным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Министерство финансов Российской Федерации подготовило законопроект, который разрешает продавать алкоголь в магазинах беспошлинной торговли и на внутренних рейсах. И это не от хорошей жизни — аэропорты несут убытки: сначала была пандемия, а теперь санкции. И что дальше, не очень понятно. Действие документа Минфина ограничено 2026 годом. Видимо, к этому времени ситуация должна измениться к лучшему. Так или иначе, участники рынка встретили новость с большим воодушевлением.

Естественно, у аудитории возникают сомнения — мол, народ российский и так не очень сдержан насчет употребить, а здесь открывается дополнительное окно возможностей. Да еще как открывается — можно сказать, настежь. Собственно, поэтому в свое время все это и запретили. Элементарная математика: возвращать рейс, экстренно сажать самолет по причине буйства пассажиров — все это недешево стоит. Кто убытки возместит?

Однако участники рынка уверены, что опасаться не стоит: кто хочет напиться — напьется. А вот отрасль поддержать нужно. И, опять же, для граждан есть прямая польза. Правда, не до конца ясно, насколько этот алкоголь будет дешевым, элитным и востребованным. Насколько необходимо пассажиру рейса, скажем, Омск—Сыктывкар прикупить бутылочку-другую 20-летнего виски или коньяка Hennessy? Впрочем, пассажиры бывают разные.

Есть еще один очевидный плюс: россияне сейчас не очень избалованы поездками за границу, но вот зашел в duty free на внутреннем рейсе — и как будто за рубеж летишь. Можно даже и пригубить в дороге, тогда сойдешь с трапа в пункте назначения — те же ощущения, реальность кажется другой, предстает в розовом цвете. Вроде и море плещется, и белые пароходы стоят у причала. Разве плохо, согласитесь?

Однако реальность такова, что на самом деле не до смеха. Во-первых, как было сказано выше, все это не от хорошей жизни. Государство нуждается в деньгах, бизнес несет убытки. Если его не поддержать, то негативных последствий точно не избежать. И, во-вторых, есть такая проблема, как напряжение в обществе — время сложное, гайки закручены. Это напряжение нужно снимать — агрессия накапливается, нельзя в себе держать, только хуже будет. И это, возможно, пострашнее, чем убытки операторов воздушных гаваней.

И, опять же, бюджет пополнять надо. Вспоминаем СССР, где продажа водки давала треть доходов от всей продовольственной торговли. И народ не возражал. Нет сейчас идеальных мер. Так что и в аэропортах, и на вокзалах, и еще много где, видимо, будут разрешать пить и дальше — нужно с населением помягче. К тому же нельзя все время все запрещать. Можно кое-что и разрешить — просили, так получите.

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