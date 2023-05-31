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Коммерсантъ FM
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Для алкоголя открываются новые направления

Какие напитки и по какой цене смогут купить пассажиры внутренних рейсов

Минфин поддержал продажу алкоголя путешествующим по России авиапассажирам. В ведомстве подготовили законопроект, согласно которому владельцам магазинов duty free могут разрешить реализацию спиртного в аэропортах на внутренних рейсах до конца июня 2026 года. Как уточнила пресс-служба министерства, речь идет о розничной продаже в залах ожидания и выдачи багажа, при этом для нее установят особые требования.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Но как можно организовать такие продажи? И какое спиртное стоит ждать на полках этих магазинов? Гендиректор и основатель компании-дистрибутора алкоголя АСТ Леонид Рафаилов считает, что проблем с ассортиментом возникнуть не должно:

«Наш алкогольный рынок вполне насыщен, на нем представлены все востребованные бренды, так что я не думаю, что операторы смогут предложить в этих магазинах какой-то дополнительный ассортимент.

Продукция, которая появится в этих точках, должна будет пройти всю необходимую таможенную проверку, потому что это зона территории Российской Федерации. Так что все позиции будут продаваться с уже уплаченным акцизом, НДС, пошлиной и так далее.

Вместе с тем я не вижу алкоголя, который нельзя было бы легально ввезти на территорию России, если он не запрещен законодательством к употреблению. Я предполагаю, что в таких магазинах будет продаваться водка премиальной категории, разные сорта виски, рома, возможно, текилы, джина, ограниченный, но исчерпывающий ассортимент вина».

Почему в Шереметьево закрылся самый большой duty free

Почему в Шереметьево закрылся самый большой duty free

Алкоголь в магазинах на внутренних авиалиниях, скорее всего, будет дороже, чем в обычной рознице, подчеркнул руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев: «Что касается итоговой стоимости продукции, то все будет зависеть от масштабов бизнеса, тех закупочных цен, которые получат эти магазины, и той маржинальности, которую они себе заложат. Скорее всего, это будет не дешевле, чем в обычной рознице, что называется, на земле. При этом стоимость аренды магазинов в аэропортовых зонах выше.

Ассортимент, может, станет шире и будет включать больше локального алкоголя. По крайней мере, в аэропортах, которые находятся в винодельческих регионах, было бы правильно представлять в том числе и местные напитки».

Владельцы российских аэропортов в 2022 году попросили у властей разрешения открыть для пассажиров внутренних рейсов магазины duty free. Предполагалось, что это поможет авиагаваням повысить выручку на фоне падения международного трафика, а путешественники могли бы покупать товары подешевле, без таможенных пошлин. Впрочем, Минфин и таможенники тогда были против.

Какие цены установлены в duty free для путешествующих по ЕАЭС

Если операторам магазинов беспошлинной торговли все же разрешат продавать алкоголь на внутренних авиалиниях, то они вряд ли оттянут клиентов у других розничных игроков, отметил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин:

«Смысл покупки в duty free заключается в том, что товары вам обходятся дешевле, чем внутри страны. Если мы говорим о перелетах по России, то, скорее всего, кто-то будет, например, покупать алкоголь в качестве подарка тому, к кому он летит, но не более того.

Я не думаю, что это как-то радикально повысит доходы этих точек и, соответственно, как результат это сильно на конкуренции не отразится».

С прошлого года магазины беспошлинной торговли стали доступны для пассажиров, которые вылетают из России в страны Евразийского экономического союза — Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Правда, как говорят участники рынка, цены для таких путешественников мало чем отличаются от обычных торговых точек.

Разрешение продавать алкоголь в зонах внутренних российских перелетов лишь частично поддержит операторов этих магазинов, пояснил главный редактор портала для авиапассажиров Frequentflyers.ru Илья Шатилин:

«Разрешение продавать алкоголь поможет этим игрокам рынка, потому что позволит им увеличить ассортимент в своих магазинах. Опять же, есть аэрофобы, которые считают, что если выпить перед полетом, то будет не так страшно.

Но в данном случае спрос будет достаточно ограниченным. Ведь нет смысла покупать в два раза дороже бутылку, которую ты можешь приобрести в "Пятерочке" около дома.

Разумеется, распивать алкоголь на борту формально нельзя. Но большая часть напитков, купленных в duty free, пассажирами употребляется непосредственно либо прямо в зоне вылета, либо уже в самолете. Это все приведет к тому, что появится больше людей подшофе, соответственно, может вырасти количество авиадебоширов».

В Международной ассоциации аэропортов и Евразийской ассоциации беспошлинной торговли “Ъ FM” заявили, что поддерживают инициативу Минфина разрешить продажу алкоголя в зоне внутренних перелетов, однако от дальнейших комментариев профильные игроки воздержались.

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Владимир Расулов

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