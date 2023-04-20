Duty free прикрыл двери

В Шереметьево закрылся самый большой duty free. Московский аэропорт временно приостановил работу магазина беспошлинной торговли в международном терминале С. Его сайт при этом тоже недоступен. На главной странице написано, что совсем скоро он станет еще удобнее и функциональнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По указанному там телефону клиентского сервиса подтвердили, что самый крупный магазин не работает, однако остальные точки в аэропорту доступны для пассажиров:

— Да, самый большой duty free временно закрыт. Но вместо него работают три других. В терминале С открыты парфюмерный и два магазина с алкоголем. Там есть конфеты, аксессуары, очки, часы. — А долго он не будет работать, не подскажете? — Пока не могу вам сказать. Магазин будут переделывать и должны в ближайшем будущем открыть. — А когда, непонятно, да? — Не могу подсказать.

По данным «РИА Новости», аэропорт Шереметьево закрыл самый большой duty free в рамках реорганизации на фоне проблем с ассортиментом. Как сообщил источник агентства, поставщики нынешнего юрлица этого магазина теперь с ним не работают, а с другими оно не может заключить договоры. Из-за этого надо закрыться, а потом открыть новое юрлицо, которое будет ввозить товар из доступных стран, подчеркнул собеседник «РИА Новости».

Российский рынок duty free в целом сократился в четыре раза от объема 2019 года, и на это повлияли сразу несколько факторов, говорит исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева:

Из 170 магазинов работают только 93. И это только в крупных городах — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и так далее. Duty free в региональных аэропортах или в сухопутных пунктах пропуска работают либо в половину от своего предыдущего объема, либо вынужденно приостановили деятельность из-за отсутствия пассажиропотока. Другая проблема: там, где есть пассажиропоток, покупательная способность наших путешественников резко снизилась.

Например, если мы берем Шереметьево, там сам аэропорт сконцентрировал основной поток пассажиров в одном терминале — C. Например, в аэропорту было более 40 магазинов, сейчас их количество не превышает десятка. Но это сокращение вынужденное, так как терминалы закрыты.

Весь прошлый год владельцы магазинов duty free были вынуждены разрабатывать новые каналы поставок. Проблемы с оплатой поставленных товаров зарубежным поставщикам тоже были. Но в настоящее время подавляющее большинство операторов компаний магазинов беспошлинной торговли эти проблемы решили. Совершаются и поставки, и оплата товаров. Но, естественно, все это привело к подорожанию как логистической цепочки, так и товара. К сожалению, мы не смогли избежать такого негативного эффекта, ведь используются иные транспортные коридоры — это зачастую третьи страны, третьи руки и так далее».

“Ъ FM” направил запрос в аэропорт Шереметьево. Однако там не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с закрытием самого большого duty free в терминале С. При этом с 2022 года магазины беспошлинной торговли стали доступны для пассажиров, вылетающих из России в страны Евразийского экономического союза — Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Правда, как говорят участники рынка, цены для таких путешественников мало чем отличаются от обычных торговых точек.

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Владимир Расулов