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Коммерсантъ FM
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Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате ночного обстрела Шебекино

В результате обстрела Шебекино в ночь на 1 июня пострадали пять человек, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, центр и окраины города обстреляли из «Града» со стороны Украины около 12 ночи, в 3:40 и 5:15.

Один из пострадавших — сотрудник полиции, он получил открытый перелом плечевой кости. Еще один пострадавший — охранник моста в городе, какие именно он получил ранения, не уточняется. Две женщины получили осколочные ранения. «Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале. Трое раненых госпитализированы, добавил он.

Также один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате начался пожар. Еще один снаряд попал в одно из административных зданий, у него загорелась кровля. Вячеслав Гладков добавил, что властям поступают сообщения о повреждениях окон, балконов и стен.

Господин Гладков отметил, что информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа не соответствует действительности. «На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно»,— отметил он.

Ранее Вячеслав Гладков уже сообщал о ночном обстреле Шебекино. Тогда он писал о двух пострадавших мужчинах. Из-за постоянных обстрелов из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области начнут вывозить детей: 31 мая 300 детей отправили в Воронеж.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Детей увели от обстрелов».

Олеся Павленко

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