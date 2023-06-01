Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При обстреле Шебекино один житель потерял руку, другой был контужен

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодняшняя ночь для Шебекино «напряженная»: город обстреливается уже около часа. Один мужчина был ранен: он потерял левую руку и находится в тяжелом. Второй мужчина был контужен, он — в состоянии средней степени тяжести.

«Сегодняшняя ночь для Шебекино вновь напряженная. Обстрел Вооруженными силами Украины шел на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести»,— написал губернатор в Telegram.

За прошедшие сутки по Белгородской области выпустили более 250 снарядов. После очередного обстрела Шебекино на Заводе премиксов №1 начался пожар. Из-за постоянных обстрелов из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области начнут вывозить детей: 31 мая 300 детей отправили в Воронеж.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...