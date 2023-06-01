При обстреле Шебекино один житель потерял руку, другой был контужен

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодняшняя ночь для Шебекино «напряженная»: город обстреливается уже около часа. Один мужчина был ранен: он потерял левую руку и находится в тяжелом. Второй мужчина был контужен, он — в состоянии средней степени тяжести.

«Сегодняшняя ночь для Шебекино вновь напряженная. Обстрел Вооруженными силами Украины шел на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести»,— написал губернатор в Telegram.

За прошедшие сутки по Белгородской области выпустили более 250 снарядов. После очередного обстрела Шебекино на Заводе премиксов №1 начался пожар. Из-за постоянных обстрелов из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области начнут вывозить детей: 31 мая 300 детей отправили в Воронеж.

Анастасия Ларина