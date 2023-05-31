Макрон призвал Запад предоставить Украине гарантии безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада должны предоставить Украине гарантии безопасности для достижения надежного и долгосрочного мира. По его словам, союзники «массово вооружают Украину», однако не включают ее ни в один стратегический диалог по безопасности», передает Le Point.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Если мы хотим надежного и долгосрочного мира, если мы хотим быть надежным партнером Украины, мы должны дать ей средства предотвратить любую новую агрессию, и мы должны включить ее в соглашения по архитектуре безопасности. Я выступаю за то, чтобы дать Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности»,— сказал господин Макрон на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе.

Французский президент обосновал свое предложение двумя причинами, первая из которых: «Украина сегодня защищает Европу». Кроме того, заявил господин Макрон, учитывая объемы находящегося на вооружении Украины оружия, в интересах Европы предоставление совместных гарантий безопасности в многостороннем формате. «Нам необходимо быть гораздо более амбициозными в этом вопросе, чем мы ранее были»,— сказал он.

МИД Франции сообщил о готовности подписать с Украиной соглашение, направленное на предоставление ей гарантий, 23 мая. Незадолго до этого газета The Wall Street Journal писала, что США и союзники рассматривают создание израильской модели безопасности для Украины: приоритетом станут поставки оружия и передовых технологий, при этом страна не будет членом НАТО.

29 мая итальянское издание la Repubblica сообщало, что страны Запада предлагают Украине пойти на уступки в вопросе условий мирного урегулирования конфликта с Россией. В ответ, писало издание, они планируют предоставить Киеву гарантии безопасности, в рамках которых возможно создание Совета НАТО—Украина.

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Лусине Баласян