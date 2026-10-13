В Казахстане сообщили о бесперебойных поставках газа после аварии в Пензенской области
Минэнерго Казахстана: ЧП на пензенском газопроводе не повлияло на поставки сырья
13.10.2026, 17:17
Повреждение на участке магистрального газопровода в Пензенской области никак не сказалось на поставках топлива в Казахстан и его транзите в Узбекистан. Об этом сообщила представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева.
«Поставки российского газа в Республику Казахстан осуществляются в штатном режиме, в рамках действующих контрактов и в соответствии с заявками… Указанный инцидент не оказывает влияния на газоснабжение потребителей»,— сказала она «Интерфаксу». В ведомстве отметили, что Газпром также не подавал заявки на изменение режима поставок газа по диспетчерским каналам.
Газопровод принадлежит ООО «Газпром Трансгаз Саратов». Этот участок — часть крупной транспортной системы, соединяющей месторождения Туркменистана, Узбекистана и Казахстана с Россией и европейскими потребителями. Разрыв трубы с возгоранием на его участке произошел в районе села Волчково. В МЧС причиной назвали «нарушение технологического процесса», которое вызвало порыв высокого давления. Аварийный участок отключен.
Пострадавших нет, сообщал губернатор Олег Мельниченко. Пресс-служба «Газпром Трансгаз Саратов» заверила, что потребители получают газ в полном объеме по альтернативным поставкам.