Взрослая дочь непростого человека

Но не только испанского. Не первый год по фестивальным экранам гуляют плохие отцы и травмированные взрослые дети. Тема токсичных родственных отношений — в центре фильма Джима Джармуша «Отец мать сестра брат», победившего на прошлогоднем фестивале в Венеции. Блудный папаша, решивший если не покаяться, то купить благосклонность дочки-оторвы, пародийно показан в картине француза Кантена Дюпьё «Полный Фил», тоже присутствовавшей в каннской программе. Ну и, конечно, у всех на памяти успех «Сентиментальной ценности» датчанина Йоакима Триера — еще об одном отце, пытающемся восстановить отношения со взрослой дочерью. Это уже совсем близко сюжету Родриго Сорогойена, поскольку герой «Любви моей» тоже, как и в «Сентиментальной ценности», знаменитый режиссер и тоже приглашает обиженную нелюбовью дочь на роль в его новом кинопроекте, то ли поверив в ее талант, то ли решив между делом загладить родительскую вину.