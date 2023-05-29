La Repubblica: G7 готовит политические гарантии Украине ради урегулирования конфликта

США и Европа хотят, чтобы украинский конфликт завершился к концу года, на саммите G7 в Хиросиме обсуждалось, как можно достичь «справедливого мира» для Киева. На фоне миротворческих усилий Китая, который находит отклик у стран «глобального Юга», Запад предлагает Украине пойти на уступки в вопросе мирного плана президента Владимира Зеленского, пишет итальянское издание la Repubblica. Параллельно, говорят источники газеты, G7 тайно работает над «гарантиями безопасности», которые могут быть предложены Киеву в случае договоренности о мире, которые смогут сдерживать Россию. Речь идет о «непроницаемом оборонном механизме» для Украины. В рамках этого обсуждается создание Совета НАТО—Украина, который усилит военную поддержку Киева.

У союзников Киева заканчиваются политические, финансовые и военные ресурсы, отмечает la Repubblica. В США, Франции, Германии и Италии также не уверены, как долго они смогут рассчитывать на поддержку избирателей в вопросе украинского конфликта, пишет издание. На фоне этого, а также мирных усилий Китая, которые согласуются с действиями Индии, Южной Африки, Бразилии и Индонезии (так называемый глобальный Юг), западные лидеры обсуждают варианты завершения конфликта, сообщает la Repubblica, ссылаясь в том числе на «авторитетные западные источники».

Союзники Украины начали обсуждать в Хиросиме возможности добиться «справедливого» мира для Киева. Идея о созыве в июле мирного саммита на Украине без России нашла поддержку, пишет la Repubblica, однако, по словам источников, США и Евросоюз настаивают на смягчении мирной формулы Киева, сделав ее более приемлемой для «глобального Юга». Речь идет о возможности вести переговоры по поводу присоединенных к России территорий, что Киев сейчас исключает.

Формула мира Киева состоит из десяти шагов: обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и полное прекращение боевых действий.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова