В ГК «Элемент» сменилась структура управления
13.10.2026, 17:10
Президентом ПАО «Элемент» станет Кирилл Дыбко, действующий президент АО «Техноимпульс». Об этом «Ъ» рассказал представитель ГК «Элемент». Он уточнил, что до конца года планируется завершить переход структуры к целевой модели управления, при которой функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) будут переданы управляющей организации – АО «Техноимпульс».
Управление концерном осуществляется на основе долгосрочного договора — полномочия ЕИО переданы «Техноимпульсу» сроком на пять лет до 2029 года. «При смене формата управления, стратегический курс предприятия будет сохранен», — добавил представитель ГК «Элемент».
АО «Техноимпульс» с 2022 года является управляющей организацией в отношении крупных промышленных и высокотехнологичных холдингов. Уставный капитал компании составляет 24,4 млрд руб., основной профиль — управление финансово-промышленными группами. «Ведомости» в июле писали, что господин Дыбко также является генеральным директором ГК «Динамика» — неформального объединения 12 предприятий промышленности. С 2017 г. «Ростех» и ГК «Динамика» путем частичного объединения активов совместно создают «крупнейшую в России национальную компанию в области разработки и производства авиационных агрегатов».
До господина Дыбко организацию возглавлял Олег Хазов, сменивший Илью Иванцова после приобретения «Сбером» активов ГК «Элемента». В январе “Ъ” писал, что АФК «Система» вышла из капитала «Элемента», продав долю 37,6% «Сберу». Госкорпорация «Ростех» в тот же день сообщала, что сохранит долю в 41,66%. В июле «Сбер» довел долю в капитале «Элемента» до 49,8%.
Группа компаний «Элемент» является одним из крупнейших производителей электронных компонентов в России. В ее структуру входят более 30 дизайн-центров и производственных площадок, выпускающих свыше 3000 типономиналов продукции. Выручка группы за первое полугодие 2026 года по МСФО составила 15,7 млрд руб., убыток — 2,9 млрд руб.