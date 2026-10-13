В ГК «Элемент» сменилась структура управления

До господина Дыбко организацию возглавлял Олег Хазов, сменивший Илью Иванцова после приобретения «Сбером» активов ГК «Элемента». В январе “Ъ” писал, что АФК «Система» вышла из капитала «Элемента», продав долю 37,6% «Сберу». Госкорпорация «Ростех» в тот же день сообщала, что сохранит долю в 41,66%. В июле «Сбер» довел долю в капитале «Элемента» до 49,8%.