МИД Франции подтвердил готовность предоставить Украине гарантии безопасности

Франция готова согласовать с Украиной соглашения о предоставлении ей гарантий безопасности, с помощью которых она сможет защищать себя в долгосрочной перспективе. Так министерство иностранных дел Франции ответило на вопрос журналистов о существовании гарантийного плана для Киева.

«Франция готова согласовать с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможные агрессии в будущем, что подтвердили наши лидеры в декларации 36-го франко-британского саммита»,— приводится ответ ведомства на сайте МИДа.

Вопрос журналистов был связан с публикацией газеты The Wall Street Journal от 22 мая. Президент Польши Анджей Дуда в интервью WSJ сообщил, что США и союзники рассматривают создание израильской модели безопасности для Украины: приоритетом станут поставки оружия и передовых технологий.

Как рассказали газете чиновники, знакомые с обсуждением вопроса, это соглашение безопасности продвинет Украину на пути к членству в НАТО, но не приведет к превращению альянса в участника военного конфликта России и Украины.

Израиль не входит в НАТО, поэтому альянс не обязан оказывать ему военную помощь. При этом, как отмечает The Wall Street Journal, Израиль — крупнейший получатель военной помощи на Ближнем Востоке со времен окончания Второй мировой войны.

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Лусине Баласян