Союзники Украины обсуждают создание для нее израильской модели безопасности

Президент Польши Анджей Дуда сообщил в интервью газете The Wall Street Journal, что США и союзники рассматривают создание для Украины израильской модели безопасности. В рамках нее приоритетными буду поставки на Украину оружия и передовых технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

Как сообщил Анджей Дуда, президент США Джо Байден, который приезжал в Польшу в феврале, говорил о создании для Украины именно израильской модели безопасности. По его словам, обсуждение этой модели идет прямо сейчас.

Как рассказали газете чиновники, знакомые с обсуждением вопроса, это соглашение безопасности продвинет Украину на пути к членству в НАТО, но не приведет к превращению альянса в участника военного конфликта России и Украины.

Израиль не входит в НАТО, поэтому альянс не обязан оказывать ему военную помощь. При этом, как отмечает The Wall Street Journal, Израиль является крупнейшим получателем военной помощи на Ближнем востоке со времен окончания Второй мировой войны.

«Мы все еще обсуждаем с Украиной, союзниками и партнерами, как будет выглядеть модель»,— сказал один из источников. По данным источников издания, схожую с израильской концепцию безопасности, разработали в сентябре президент Украины Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. По словам источников газеты, такие гарантии безопасности будут действовать до момента, пока Украина не вступит в НАТО.

22 мая канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Украина продолжит получать вооружение от западных стран и осле окончания военного конфликта. Однако, по его словам, страны Запада не обсуждают гарантии безопасности для Украины, поскольку военный конфликт еще не закончился.

Анастасия Ларина