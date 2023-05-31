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Коммерсантъ FM
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Пять лет за медиаактив

По обвинению в махинациях осуждены бывшие топ-менеджеры «Стрим»

По пять лет колонии общего режима назначил Лефортовский райсуд столицы экс-руководителям объединяющего пакет популярных телеканалов АО «Телекомпания “Стрим”» Александру Лаврову и Анатолию Зяблицкому. Их признали виновными в хищении активов холдинга, включая здание с уникальным технологическим аппаратным комплексом. Подсудимые вину категорически отрицают. Между тем в случае утверждения обвинительного приговора потерпевшие намерены предъявить им гражданский иск на всю сумму ущерба, который по делу пока оценен в 1 млрд руб., но, по мнению истцов, может достигать 3,5 млрд.

Бывший топ-менеджер медиахолдинга «Контент Юнион» («Стрим») Александр Лавров

Бывший топ-менеджер медиахолдинга «Контент Юнион» («Стрим») Александр Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Бывший топ-менеджер медиахолдинга «Контент Юнион» («Стрим») Александр Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Приговор бывшим топ-менеджерам Анатолию Зяблицкому и Александру Лаврову в среду после полугода слушаний огласила судья Елена Канева. Оба фигуранта были признаны виновными в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и осуждены на пять лет каждый. Стоит отметить, что если 40-летний господин Лавров уже давно находился под стражей, то его 60-летний подельник содержался под домашним арестом в том числе из-за хронических заболеваний. В наручники конвой его заковал после оглашения вводной и резолютивной частей приговора.

Напомним, что, как рассказывал «Ъ», в прениях сторон представители прокуратуры просили назначить подсудимым по шесть лет, а сами они и их адвокаты требовали полного оправдания, заявляя о несостоятельности доводов следствия, фальсификации потерпевшими материалов, незаконности самого возбуждения уголовного дела и завышении суммы причиненного ущерба. Кроме того, защита также говорила и о неудовлетворительном состоянии здоровья Анатолия Зяблицкого. Надо отметить, что формально именно по медицинским показаниям он еще в 2008 году ушел с поста первого вице-губернатора Новгородской области, где курировал вопросы экономического блока.

Поводом для расследования, закончившегося в среду приговором, стал кредит на 672 млн руб., выданный ВТБ компании ООО «Контент Юнион Дистрибьушн» для покупки АО «Телекомпания “Стрим”» (выпускает популярные телеканалы «Охота и рыбалка», «Русский иллюзион», «Еврокино» и «Авто24») у АФК «Система».

Именно в тот момент, как установил суд, Анатолий Зяблицкий, исполняя обязанности председателя совета директоров холдинга «Контент Юнион», вместе с гендиректором Александром Лавровым (впоследствии заняли руководящие должности директоров в «Стриме») убедил основного совладельца компании Николая Лукьянцева и других акционеров, что в качестве залога необходимо предоставить их пакеты акций. После нескольких несложных махинаций остальные акционеры утратили контроль над своими активами, которые включали также здание и землю под ним в 1-м Рижском переулке Москвы, где расположен технический медиакомплекс-телепорт, который используется многими операторами сотовой связи, основными телекоммутационными центрами столицы и даже телецентром «Останкино».

Общий ущерб потерпевших в виде долей в бизнесе, здания и земельного участка под ним по уголовному делу официально оценен в 1 млрд руб., но, по их мнению, может достигать 3,5 млрд руб., причем в эту сумму входят и примерно $8 млн вложенных ими в проект личных средств.

Недавно, как сообщал «Ъ», в ходе арбитражных тяжб ряда арбитражных процессов владельцы медиахолдинга восстановили контроль над своими активами, а в нем самом сменилось руководство. Между тем подать иск о возмещении ущерба потерпевшие намерены после вступления в силу приговора Лефортовского суда.

«Приговор считаем необоснованным, неправосудным. Позиция защиты и самого Зяблицкого остается неизменной: никаких преступлений он не совершал, а следствие и суд искусственно перевели в разряд преступлений обычные хозяйственные сделки. Все доводы обвинения надуманные и несостоятельные»,— сообщила «Ъ» адвокат Ольга Истомина, добавив, что приговор будет обжалован.

«Потерпевшие, которых в деле четверо, рассчитывали, что наказание будет реальным, и просили об этом у суда»,— сообщил член совета директоров ТК «Стрим» и адвокат Максим Божко, представлявший интересы основного совладельца «Стрима» Николая Лукьянцева и люксембургской компании Content Union Societe Anonyme. По его словам, виновность подсудимых была установлена, хотя они и «делали вид, что непричастны к преступлению, а все происходящее — ошибка». При этом не исключено, что приговор может дать толчок к дальнейшим проверкам в отношении осужденных по другим материалам полиции и СКР. Анатолий Зяблицкий уже участвовал в суде в качестве обвиняемого в деле о злоупотреблениях полномочиями (ст. 201 УК РФ), однако оно было прекращено, хотя потерпевшие и настаивают на его возобновлении.

Сергей Сергеев

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