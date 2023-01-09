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Коммерсантъ FM
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Афера как в кино

Бывших топ-менеджеров «Стрима» обвиняют в особо крупном мошенничестве

Как стало известно “Ъ”, в Лефортовском райсуде Москвы началось рассмотрение по существу громкого уголовного дела бывших топ-менеджеров медиахолдинга «Контент Юнион» («Стрим»), объединяющего пакет популярных телеканалов, в том числе «Охота и рыбалка», «Русский иллюзион», «Еврокино» и «Авто24». По версии обвинения, бывшие гендиректор предприятия Александр Лавров и глава совета директоров Анатолий Зяблицкий, занимавший в свое время пост вице-губернатора Новгородской области, в 2017 году, обманув соучредителей холдинга, незаконно завладели всеми его активами, в результате чего последние понесли ущерб более чем на 3,5 млрд руб.— как в деньгах и ценных бумагах, так и в виде утраченных прав на здание, оборудованное уникальным технологическим аппаратным комплексом.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела Александра Лаврова и Анатолия Зяблицкого было поручено одной из самых опытных судей Лефортовского райсуда Елене Каневой. Она получила известность в середине 2000-х годов, когда вынесла приговор по одному из эпизодов «дела ЮКОСа», назначив в виде наказания 14 лет колонии строгого режима бывшему исполняющему обязанности управляющего делами компании «ЮКОС-Москва» Алексею Курцине. Напомним, он и еще семь человек, получившие также весьма суровые сроки заключения, были признаны виновными в хищении и отмывании 342 млн руб., принадлежавших нефтяной компании и направленных, согласно документам, на оказание благотворительной помощи в регионы.

Уголовное дело, к рассмотрению которого приступил Лефортовский суд, в отличие от материалов многих «экономических» расследований, занимает сравнительно небольшой объем — немногим более 20 томов.

Оба подсудимых свою вину категорически отрицают, регулярно ходатайствуя перед судом об изменении им меры пресечения. Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено Главным следственным управлением СКР по Москве еще в конце 2020 года, а осенью 2021 года господа Зяблицкий и Лавров были задержаны и помещены с санкции суда под домашний арест. Однако весной 2022 года Александра Лаврова отправили в СИЗО.

Напомним, история, которая легла в основу уголовного дела, началась в 2016 году, когда «Контент Юнион С. А.» получил в ВТБ кредит на 672 млн руб., который предназначался для покупки АО «Телекомпания "Стрим"» у АФК «Система». Именно в этот момент, по версии следствия, Анатолий Зяблицкий, исполняя обязанности председателя совета директоров холдинга, вместе с гендиректором Александром Лавровым убедил основного совладельца компании Николая Лукьянцева и других акционеров, что в качестве залога необходимо предоставить их пакеты акций. В результате ряда махинаций, осуществленных подсудимыми, говорится в деле, другие акционеры утратили контроль над своим активом, который включал также здание и землю под ним в 1-м Рижском переулке. Речь идет об уникальном техническом медиакомплексе-телепорте, который используется многими операторами сотовой связи, основными телекоммутационными центрами Москвы, телецентром «Останкино» и т. п. Общий ущерб признанные потерпевшими по уголовному делу соучредители «Контент Юнион С. А.» оценивают в 3,5 млрд руб., причем в эту сумму входят и порядка $8 млн вложенных ими в проект личных средств.

Некоторое время назад, как сообщал “Ъ”, в результате ряда арбитражных процессов владельцы медиахолдинга восстановили контроль над своими активами, а в нем самом сменилось руководство.

Стоит отметить, что, как утверждали представители потерпевшей стороны, даже находясь под ограничительными мерами домашнего ареста, оба обвиняемых продолжили заниматься противоправной деятельностью.

В частности, в нарушение запретов общались по телефону, выходили в интернет, отправляли электронные письма, интересовались сайтами с информацией о «финансово-экономической деятельности различных организаций». Адвокаты потерпевших акционеров не исключали, что таким образом фигуранты расследования препятствовали проведению судебных процессов, распоряжались похищенными активами, легализовывая с помощью вновь созданных подконтрольных им компаний, или как минимум «зачищали» следы прошлых преступлений.

Именно тогда при обыске в квартире у господина Лаврова были изъяты телефон и ноутбук. Сам он и его адвокаты утверждали, что ими пользовались только другие члены семьи. Впрочем, суд это не убедило, и Александр Лавров был заключен под стражу и отправлен в СИЗО. Между тем 60-летнего Анатолия Зяблицкого следствие посчитало возможным оставить под домашним арестом. Не исключено, что тут сыграли роль как имевшиеся у него хронические заболевания, так и предыдущие заслуги. Господин Зяблицкий, в частности, работал с лета 2007 года вице-губернатором Новгородской области, а затем и первым заместителем главы региона, курировал экономический блок. Этот пост он оставил через год с формулировкой «по состоянию здоровья». Отметим, что некоторое время назад к нему уже были претензии со стороны правоохранительных органов, которые обвиняли его в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), по делу, где потерпевшей стороной являлась компания «Норд», упоминающаяся также в схеме по захвату активов «Контент Юнион С. А.» и «Стрима». Однако в ходе процесса в Мещанском суде Москвы представители прокуратуры отказались от обвинений.

Почему Александра Лаврова отправили в СИЗО

Как заявили “Ъ” представители потерпевших, по их мнению, вина подсудимых полностью подтверждается собранными в ходе предварительного следствия доказательствами и показаниями свидетелей, а потому они рассчитывают на «справедливое и обоснованное решение суда». Правда, как они считают, не все участники преступной группы привлечены к уголовной ответственности и не все противоправные действия подсудимых вошли в рассматриваемое судом обвинение. А по итогам разбазаривания активов медиахолдинга уже возбуждены, как они утверждают, другие уголовные дела, расследование которых приведет к новым обвинениям и, возможно, к появлению новых фигурантов.

Сергей Сергеев

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