По мнению прокуратуры, по шесть лет должны провести в колонии общего режима бывший гендиректор медиахолдинга «Контент Юнион» («Стрим») Александр Лавров и глава совета директоров компании Анатолий Зяблицкий. Как считает обвинение, в 2017 году топ-менеджеры незаконно завладели всеми активами холдинга — деньгами, ценными бумагами, а также зданием с уникальным технологическим аппаратным комплексом, нанеся учредителям компании ущерб более чем в 3,5 млрд руб. Сами подсудимые вину категорически отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший топ-менеджер медиахолдинга «Контент Юнион» («Стрим») Александр Лавров во время заседания суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бывший топ-менеджер медиахолдинга «Контент Юнион» («Стрим») Александр Лавров во время заседания суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Процесс по делу Анатолия Зяблицкого и Александра Лаврова идет в Лефортовском райсуде Москвы с октября прошлого года. Как стало известно «Ъ», в понедельник там завершились прения сторон. Представители прокуратуры считают, что в рамках судебного следствия виновность обоих подсудимых в совершении двух эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) была полностью доказана.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний гособвинители посчитали Анатолия Зяблицкого и Александра Лаврова достойными отправки в колонию общего режима на шесть лет каждого.

В свою очередь, защита обвиняемых снова заявила о несостоятельности доводов следствия, фальсификации потерпевшими материалов, незаконности самого возбуждения уголовного дела и завышении суммы причиненного ущерба. Адвокаты также говорили и о плохом состоянии здоровья 60-летнего Анатолия Зяблицкого. Надо отметить, что формально именно по медицинским показаниям он еще в 2008 году ушел с поста первого вице-губернатора Новгородской области, где в этой должности курировал вопросы экономического блока.

Напомним также, что изначально помещенные судом во время следствия по домашний арест Анатолий Зяблицкий и Александр Лавров были уличены в нарушении установленных ограничений — общении друг с другом и свидетелями, несанкционированном выходе в интернет и т. д. И если более молодого 40-летнего Александра Лаврова после этого суд без колебаний отправил в СИЗО, то его более пожилому и заслуженному предполагаемому сообщнику ужесточать ранее избранную меру пресечения не стал.

Это обстоятельство, кстати, может по-разному сказаться на их судьбах в случае признания виновными, поскольку один день под стражей засчитывается за полтора дня «общей» колонии, тогда как два дня домашнего ареста приравниваются к одному дню заключения в колонии. Впрочем, последнее слово остается за судьей, которая уже удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора. При этом обе стороны — и обвиняемые, и потерпевшие с прокурорами уверены в своих позициях.

«Мы считаем, что вина подсудимых полностью доказана»,— заявил «Ъ» один из адвокатов потерпевших. И добавил: есть мнение, что, возможно, не все преступные деяния подсудимых нашли отражение в материалах СКР и идущего сейчас процесса. Ранее, кстати, Анатолий Зяблицкий уже оказывался на скамье подсудимых, причем уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) также касалось «Стрима». В частности, якобы ущерб понесла компания ООО «Норд», куда экс-чиновник якобы выводил его акции.

Однако сначала Мещанский райсуд вернул материалы дела в прокуратуру для устранения нарушений УПК, а потом на повторном процессе вообще прекратил дело, после того как прокуратура отказалась от обвинений. Правда, представителей «Норда» это решение не устроило, и сейчас, проиграв в апелляции, они пытаются добиться его отмены в кассационном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший топ-менеджер «Контент Юнион» Анатолий Зяблицкий в суде

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бывший топ-менеджер «Контент Юнион» Анатолий Зяблицкий в суде

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Напомним, что конфликт, который привел к разбирательству в Лефортовском суде, начался еще в 2016 году, когда «Контент Юнион С. А.» получил в ВТБ кредит на 672 млн руб., предназначавшийся для покупки АО «Телекомпания “Стрим”» у АФК «Система» (холдинг объединял популярные телеканалы «Охота и рыбалка», «Русский иллюзион», «Еврокино» и «Авто24»). Именно в этот момент, по версии следствия, Анатолий Зяблицкий, исполняя обязанности председателя совета директоров холдинга, вместе с гендиректором Александром Лавровым убедил основного совладельца компании Николая Лукьянцева и других акционеров, что в качестве залога необходимо предоставить их пакеты акций.

В результате ряда махинаций, осуществленных подсудимыми, утверждает сторона обвинения, другие акционеры утратили контроль над своими активами, которые включали также здание и землю под ним в 1-м Рижском переулке.

Речь идет об уникальном техническом медиакомплексе-телепорте, который используется многими операторами сотовой связи, основными телекоммутационными центрами Москвы, телецентром «Останкино» и т. п. Общий ущерб признанные потерпевшими по уголовному делу соучредители «Контент Юнион С. А.» оценивают в 3,5 млрд руб., причем в эту сумму входят и порядка $8 млн вложенных ими в проект личных средств.

Некоторое время назад в результате ряда арбитражных процессов владельцы медиахолдинга восстановили контроль над своими активами, а в нем самом сменилось руководство. Между тем подать иск о возмещении все же причиненного ущерба, по некоторым данным, потерпевшие намерены после оглашения приговора в Лефортовском суде.

Сергей Сергеев