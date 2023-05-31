Венгрия попросила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна

Венгрия попросила Евросоюз (ЕС) продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года. Об этом заявил госсекретарь Министерства сельского хозяйства Жолт Фельдман. Речь идет помимо Венгрии о Болгарии, Польше, Румынии и Словакии, ранее Еврокомиссия (ЕК) со 2 мая по 5 июня запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в эти пять стран.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сбор урожая в Венгрии был завершен благополучно, а венгерские фермеры могли продавать свою продукцию»,— сказал господин Фельдман после встречи министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе (цитата по агентству Reuters). Поздно вечером 30 мая госсекретарь сообщил госагентству MTI, что Венгрия также обратилась в Брюссель с просьбой предоставить финансовую поддержку местным фермерам, чтобы облегчить транспортировку запасов зерна, застрявших на внутренних складах до сбора урожая в 2023 году.

ЕК запретила поставки зерна из Украины в пять стран после того, как в апреле запрет на ввоз украинской сельхозпродукции ввели Венгрия, Польша, Словакия и Болгария. Решение стран объяснялось угрозой, которую заполняющее рынки украинское зерно представляло для местных фермеров. Также ЕК одобрила польскую программу господдержки местных фермеров, предполагающую выделение им €1 млрд.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Мария Федотова