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Нижегородку оштрафовали по делу о дискредитации армии за наклейку на машине

Московский районный суд оштрафовал нижегородку Валерию Ухову за дискредитацию армии России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщается в картотеке на сайте суда.

По данным издания SOTA, жительницу привлекли к ответственности за наклейку на машине. Суд постановил, что в надписи негативно интерпретирована буква Z — один из символов спецоперации, и оштрафовал нижегородку на 30 тыс. руб. Валерия Ухова собирается обжаловать решение.

Статья о дискредитации российских военных появилась в Кодексе об административных правонарушениях в марте 2022 года. В качестве наказания для граждан предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. В 2022 году в Нижегородской области по этой статье к ответственности привлекли 66 жителей, возбуждено пять уголовных дел.

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