За дискредитацию ВС РФ к административной ответственности привлечено 66 нижегородцев

В 2022 году за дискредитацию российской армии и распространение недостоверных сведений о ее использовании к административной ответственности в Нижегородской области привлечено 66 человек. Об этом начальник областного ГУ МВД РФ Юрий Арсентьев сообщил на заседании регионального заксобрания 30 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По его словам, за год по этим же нарушениям возбуждено пять уголовных дел. Эту практику нижегородские полицейские реализовали одними из первых в России.

«Не допущено эскалации протестной активности, пресечено девять попыток проведения несогласованных публичных акций. Задержано около 150 наиболее активных их участников. Совместно с ФСБ РФ оперативно раскрыты попытки поджогов зданий администраций и военкоматов»,- сообщил Юрий Арсентьев.

Андрей Репин