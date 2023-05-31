WSJ: Макрон предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести мирный саммит в Париже. Аналогичное предложение выдвинули Дания и Швеция. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских дипломатов. Россия на саммите присутствовать не будет.

По информации источников газеты, Владимир Зеленский еще в феврале 2023 года просил своего французского коллегу помочь наладить международные связи в том числе с лидером КНР Си Цзиньпинем. Обсуждение вопроса привело к идее созвать саммит в столице Франции, пишет WSJ.

По информации газеты, список участников саммита не определен. Европейские чиновники, пишет WSJ, намерены привлечь к мероприятию Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию. Кроме того, ожидается, что саммит посетят президент США Джо Байден и другие лидеры ведущих стран НАТО. Конференцию планируется организовать перед ежегодным саммитом Североатлантического альянса в июле.

Сегодня, 31 мая, глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что совместно с союзниками планируется проведение мирного саммита без участия России. WSJ писала, что украинские власти намерены таким образом заручиться поддержкой в отношении мирного плана Владимира Зеленского. При этом WSJ отмечает, что европейские чиновники склоняют Киев внести поправки в некоторые пункты плана, чтобы он стал более приемлемым для Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и Китая.

«Формула мира» Владимира Зеленского, состоящая из десяти пунктов, была представлена в ноябре 2022 года. Среди условий — вывод российский войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерная безопасность, освобождение всех пленных. Москва предложенный план отвергла, поскольку он, в частности, не признает присоединенные регионы российскими.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян