Глава офиса Зеленского анонсировал мировой саммит без участия России

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина совместно с союзниками планирует провести мировой саммит без участия России. Так власти Украины планируют заручиться поддержкой плана Владимира Зеленского по прекращению военного конфликта. На слова Андрея Ермака ссылается The Wall Street Journal.

«Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире»,— заявил господин Ермак, его цитирует The Wall Street Journal. По словам главы офиса Владимира Зеленского, Украина готова вести диалог со всеми странами, в том числе с Китаем и Бразилией. По данным издания, не случайно последние несколько месяцев власти Украины налаживали контакт с представителями Китая, Бразилии и Индии.

Вместе с тем, как отмечает издание со ссылкой на господина Ермака, саммит, который планирует провести Украина и ее союзники, не предполагает участие России. По данным газеты, целью этого саммита может стать получение более широкой поддержки мирного плана Владимира Зеленского по урегулированию.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в турне по странам Африки. Говоря о целях своей поездки, Дмитрий Кулеба заявил, что ему предстоит привлечь как можно больше африканских стран к воплощению «формулы мира» президента Владимира Зеленского. По итогам турне восемь стран Африки согласились открыть украинские посольства.

Анастасия Ларина