Карим Бензема ушел по-французски

Один из самых известных футболистов мира, обладатель «Золотого мяча» этого года Карим Бензема заявил о том, что завершает выступления за сборную Франции, накануне в финале чемпионата мира по пенальти уступившей команде Аргентины. Формально нападающий «Реала», которому сегодня исполнилось 35 лет, входил в заявку на этот турнир, однако де-факто участия в нем не принял. Официальной причиной отсутствия Карима Бензема в Катаре была травма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карим Бензема

Фото: Susana Vera / Reuters Карим Бензема

Фото: Susana Vera / Reuters

О завершении своих выступлений за сборную Франции обладатель «Золотого мяча» 2022 года, нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема объявил через свой аккаунт в Twitter. «Я прикладывал усилия и делал ошибки, чтобы оказаться там, где нахожусь сегодня, и горжусь этим. Я написал свою историю, а наша общая закончена»,— заявил форвард в день своего 35-летия, менее чем через сутки после того, как французская сборная в финале чемпионата мира по пенальти уступила команде Аргентины.

Ошибки, упомянутые Бензема в этой записи, вероятно, связаны со скандальной историей, которая произошла в 2015 году. Тогда бывший игрок московского «Динамо» Матье Вальбуэна подвергся шантажу со стороны неизвестных лиц, требовавших за интимное видео футболиста €150 тыс., а Карима Бензема обвиняли в том, что он вывел преступников на окружение своего товарища по сборной. В итоге полузащитник и нападающий с подачи руководства Французской федерации футбола были отстранены от выступлений за национальную команду, а Бензема обвинил ее главного тренера Дидье Дешама в том, что тот пошел на поводу «у расистской части Франции».

После того как в 2021 году перед чемпионатом Европы находившийся в превосходной форме Бензема возобновил выступления в составе сборной, казалось, что конфликт с Дешамом исчерпан, но в Катаре футболисту сыграть не удалось. Официальной причиной тому стала травма, которую Бензема лечил сначала в отпуске, а затем в Мадриде. По слухам, нападающий, сохранивший свое место в заявке, восстановился быстрее, чем ожидалось, и даже был готов принять участие в финале. Однако Дешам не рискнул возвращать его в расположение сборной, отказавшись отвечать на вопросы по этому поводу.

В общей сложности пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» провел за сборную Франции 97 матчей: 81 — с 2007 по 2015 год и еще 16 — после возвращения, забив 37 голов.

Главным успехом Карима Бензема в сборной стала победа в Лиге наций Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сезона 2020/21. В финале того турнира против сборной Испании, завершившемся со счетом 2:1, Бензема забил первый гол своей команды, сравняв счет. А вот к победе французов на чемпионате мира 2018 года в России он не имеет никакого отношения.

Евгений Федяков