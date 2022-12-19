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Карим Бензема ушел по-французски

Знаменитый футболист в день своего 35-летия объявил о завершении выступлений за сборную

Один из самых известных футболистов мира, обладатель «Золотого мяча» этого года Карим Бензема заявил о том, что завершает выступления за сборную Франции, накануне в финале чемпионата мира по пенальти уступившей команде Аргентины. Формально нападающий «Реала», которому сегодня исполнилось 35 лет, входил в заявку на этот турнир, однако де-факто участия в нем не принял. Официальной причиной отсутствия Карима Бензема в Катаре была травма.

Карим Бензема

Карим Бензема

Фото: Susana Vera / Reuters

Карим Бензема

Фото: Susana Vera / Reuters

О завершении своих выступлений за сборную Франции обладатель «Золотого мяча» 2022 года, нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема объявил через свой аккаунт в Twitter. «Я прикладывал усилия и делал ошибки, чтобы оказаться там, где нахожусь сегодня, и горжусь этим. Я написал свою историю, а наша общая закончена»,— заявил форвард в день своего 35-летия, менее чем через сутки после того, как французская сборная в финале чемпионата мира по пенальти уступила команде Аргентины.

Ошибки, упомянутые Бензема в этой записи, вероятно, связаны со скандальной историей, которая произошла в 2015 году. Тогда бывший игрок московского «Динамо» Матье Вальбуэна подвергся шантажу со стороны неизвестных лиц, требовавших за интимное видео футболиста €150 тыс., а Карима Бензема обвиняли в том, что он вывел преступников на окружение своего товарища по сборной. В итоге полузащитник и нападающий с подачи руководства Французской федерации футбола были отстранены от выступлений за национальную команду, а Бензема обвинил ее главного тренера Дидье Дешама в том, что тот пошел на поводу «у расистской части Франции».

Карим Бензема на пороге 35-летия получил «Золотой мяч»

После того как в 2021 году перед чемпионатом Европы находившийся в превосходной форме Бензема возобновил выступления в составе сборной, казалось, что конфликт с Дешамом исчерпан, но в Катаре футболисту сыграть не удалось. Официальной причиной тому стала травма, которую Бензема лечил сначала в отпуске, а затем в Мадриде. По слухам, нападающий, сохранивший свое место в заявке, восстановился быстрее, чем ожидалось, и даже был готов принять участие в финале. Однако Дешам не рискнул возвращать его в расположение сборной, отказавшись отвечать на вопросы по этому поводу.

В общей сложности пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» провел за сборную Франции 97 матчей: 81 — с 2007 по 2015 год и еще 16 — после возвращения, забив 37 голов.

Главным успехом Карима Бензема в сборной стала победа в Лиге наций Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сезона 2020/21. В финале того турнира против сборной Испании, завершившемся со счетом 2:1, Бензема забил первый гол своей команды, сравняв счет. А вот к победе французов на чемпионате мира 2018 года в России он не имеет никакого отношения.

Евгений Федяков

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Как прошел финал чемпионата мира по футболу

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Вратарь сборной Франции Уго Льорис (справа)

Вратарь сборной Франции Уго Льорис (справа)

Фото: Reuters / Paul Childs

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (слева) и нападающий, капитан сборной Аргентины Лионель Месси

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (слева) и нападающий, капитан сборной Аргентины Лионель Месси

Фото: Reuters / Lee Smith

Судья Шимон Марчиняк (второй слева) после падения вратаря сборной Франции Уго Льориса (на газоне)

Судья Шимон Марчиняк (второй слева) после падения вратаря сборной Франции Уго Льориса (на газоне)

Фото: Reuters / Paul Childs

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (на газоне) после фола французского нападающего Усмана Дембеле (второй слева)

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (на газоне) после фола французского нападающего Усмана Дембеле (второй слева)

Фото: Reuters / Paul Childs

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (слева) забивает гол с пенальти

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (слева) забивает гол с пенальти

Фото: Reuters / Paul Childs

Сборная Аргентины празднует первый гол

Сборная Аргентины празднует первый гол

Фото: Reuters / Carl Recine

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (на газоне)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (на газоне)

Фото: Reuters / Lee Smith

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (слева) забивает второй гол в ворота Франции

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (слева) забивает второй гол в ворота Франции

Фото: Reuters / Carl Recine

Защитник сборной Франции Жюль Кунде (слева) и полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария

Защитник сборной Франции Жюль Кунде (слева) и полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (на газоне) и полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (на газоне) и полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер (слева) атакует ворота Франции

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер (слева) атакует ворота Франции

Фото: Reuters / Paul Childs

Фол защитника сборной Аргентины Николаса Отаменди (слева) на нападающем сборной Франции Рандале Коло Муани

Фол защитника сборной Аргентины Николаса Отаменди (слева) на нападающем сборной Франции Рандале Коло Муани

Фото: Reuters / Paul Childs

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает гол с пенальти

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает гол с пенальти

Фото: Reuters / Carl Recine

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает второй гол в ворота Аргентины

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает второй гол в ворота Аргентины

Фото: Reuters / Paul Childs

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга (слева) и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга (слева) и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси

Фото: Reuters / Paul Childs

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (слева) в борьбе с полузащитником сборной Франции Кингсли Команом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (слева) в борьбе с полузащитником сборной Франции Кингсли Команом

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Третий гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе

Третий гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе

Фото: Reuters / Carl Recine

Сборная Аргентины во время серии послематчевых пенальти

Сборная Аргентины во время серии послематчевых пенальти

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Сборная Аргентины празднует победу

Сборная Аргентины празднует победу

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает игроков сборной после поражения

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает игроков сборной после поражения

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро бьет в барабаны

Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро бьет в барабаны

Фото: Reuters / Molly Darlington

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после проигрыша

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после проигрыша

Фото: Manu Fernandez / AP

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес (слева) признан лучшим вратарем и получил приз «Золотая перчатка»

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес (слева) признан лучшим вратарем и получил приз «Золотая перчатка»

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим нападающим ЧМ и получил приз «Золотая бутса»

Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим нападающим ЧМ и получил приз «Золотая бутса»

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Сборная Аргентины выиграла Кубок мира

Сборная Аргентины выиграла Кубок мира

Фото: Martin Meissner / AP

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Вратарь сборной Франции Уго Льорис (справа)

Фото: Reuters / Paul Childs

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (слева) и нападающий, капитан сборной Аргентины Лионель Месси

Фото: Reuters / Lee Smith

Судья Шимон Марчиняк (второй слева) после падения вратаря сборной Франции Уго Льориса (на газоне)

Фото: Reuters / Paul Childs

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (на газоне) после фола французского нападающего Усмана Дембеле (второй слева)

Фото: Reuters / Paul Childs

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (слева) забивает гол с пенальти

Фото: Reuters / Paul Childs

Сборная Аргентины празднует первый гол

Фото: Reuters / Carl Recine

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (на газоне)

Фото: Reuters / Lee Smith

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (слева) забивает второй гол в ворота Франции

Фото: Reuters / Carl Recine

Защитник сборной Франции Жюль Кунде (слева) и полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (на газоне) и полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер (слева) атакует ворота Франции

Фото: Reuters / Paul Childs

Фол защитника сборной Аргентины Николаса Отаменди (слева) на нападающем сборной Франции Рандале Коло Муани

Фото: Reuters / Paul Childs

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает гол с пенальти

Фото: Reuters / Carl Recine

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает второй гол в ворота Аргентины

Фото: Reuters / Paul Childs

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга (слева) и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси

Фото: Reuters / Paul Childs

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (слева) в борьбе с полузащитником сборной Франции Кингсли Команом

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Третий гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе

Фото: Reuters / Carl Recine

Сборная Аргентины во время серии послематчевых пенальти

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Сборная Аргентины празднует победу

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает игроков сборной после поражения

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро бьет в барабаны

Фото: Reuters / Molly Darlington

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после проигрыша

Фото: Manu Fernandez / AP

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес (слева) признан лучшим вратарем и получил приз «Золотая перчатка»

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим нападающим ЧМ и получил приз «Золотая бутса»

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Сборная Аргентины выиграла Кубок мира

Фото: Martin Meissner / AP

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