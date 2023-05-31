Google заблокировал приложения «Единой России»

Маркетплейс Google play отключил все партийные приложения «Единой России». Ранее мобильные приложения для размещения новостей о деятельности партии пропали из доступа в AppStore. О блокировке сообщается на сайте «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам заместителя секретаря генерального совета партии Сергея Перминова, обе компании заблокировали аккаунты партии, хотя они были оплачены. Абонентская плата, по его словам, возвращена не была. Сейчас IT-специалисты «Единой России» переводят работу сервисов на веб-страницы.

«Мы уже столкнулись с тем, что обе компании синхронны в своих временных блокировках обновлений наших приложений и явно не самостоятельны в принятии таких решений. В целом, кроме временных неудобств удаление наших приложений не влияет ни на что»,— прокомментировал господин Перминов.

30 мая приложения «Единой России» были удалены из AppStore. В письме Apple, которое приводила сама партия, пояснялось, что это связано с признанием ее запрещенной организацией в США.

Блокировка приложений в AppStore, по мнению «Единой России», связана с попытками помешать предварительному голосованию. «Иных способов препятствовать жителям страны участвовать в политической жизни и взаимодействовать с партией в Соединенных Штатах не нашли»,— сказал господин Перминов.

С 22 по 28 мая прошли предварительные выборы в депутаты от «Единой России» во всех субъектах РФ.

Подробнее о праймериз читайте в материале «"Единая Россия" проверила боевые искусства».

Евдокия Мельник