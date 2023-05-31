Глава Еврокомиссии выступила против прекращения огня на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не поддержала предложение ряда стран добиться прекращения огня на Украине. Она убеждена, что это только «заморозит конфликт», а линия соприкосновения будет источником дестабилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По мнению госпожи фон дер Ляйен, «прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру». Она считает справедливым вывод российских войск и техники с территории Украины.

«Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Никто не будет инвестировать или восстанавливать (Украину.— "Ъ"), и конфликт может разгореться в любой момент»,— сказала глава ЕК на форуме по безопасности в Словакии (цитата по «РИА Новости»).

В мае китайский посол Ли Хуэй в рамках европейского турне приехал на Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. The Wall Street Journal сообщала, что китайский дипломат предлагал призвать Украину к немедленному прекращению огня и признать занятые Россией украинские территории российскими. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отрицает второе требование.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер