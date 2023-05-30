Титов: объем административных штрафов в сфере экономики в 2022 году вырос в 1,8 раза

Общая сумма административных штрафов в сфере экономики в 2022 году в России составила 53,97 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем в 2021 году, следует из доклада «Индекс административного давления», который представил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает РБК.

В докладе, представленном в ходе Всероссийской конференции уполномоченных, говорится, что рост объема административных штрафов в экономике вызван резким увеличением штрафов по трем статьям КоАП РФ — ст. 14.31 (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке), ст. 16.1 (незаконное перемещение через таможенную границу) и ст. 14.32 (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения). Объем штрафов по этим статьям за прошлый год увеличился с 1,8 млрд руб. до 37,8 млрд руб., сообщил господин Титов.

Омбудсмен отметил, что штрафы по другим экономическим статьям КоАП снизились в 2022 году на 12 млрд руб. По словам господина Титова, общий уровень административного давления снизился. Исследуемые контрольно-надзорные органы РФ в прошлом году стали чаще использовать предупреждения, добавил он. Среди них — Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, Росздравнадзор, Ространснадзор, а также ФНС России.

Борис Титов заявил, что за 2022 год количество проверок, проводимых надзорными органами, снизилось на 70%, до 292 тыс. (976 тыс. в предыдущем году). Общее число контрольно-надзорных мероприятий в прошлом году составило 325 тыс., сообщил омбудсмен.

Вчера, 29 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса в России в 2022 году сократилось до исторического минимума. По его словам, в прошлом году их провели 340 тыс. раз. Тем временем контролирующие ведомства активно разрабатывают индикаторы риска нарушений, которые позволят им вести проверки компаний даже в режиме моратория на них до 2030 года.

Подробнее о разработке новых индикаторов проверок бизнеса — в материале «Поворот лицом к риску».

Эрдни Кагалтынов