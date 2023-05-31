Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36

При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, произошедшем накануне, пострадали 36 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сказал, что состояние мальчика, госпитализированного в тяжелом состоянии, было стабилизировано.

«Сейчас, после того как случилось, еще в разных местах обратились (к медикам.— "Ъ") в Батайске в том числе. Всего порядка 36 человек (пострадало.— "Ъ")»,— рассказал господин Голубев журналистам (цитата по ТАСС).

ЧП случилось 30 мая, зрительская трибуна обрушилась на территории гребного канала, где проходили соревнования по футболу среди детей 2010 года рождения. По предварительным данным, причиной стал штормовой ветер. Вчера сообщалось о 26 пострадавших, одна женщина погибла. Прокуратура проводит проверку.

Лаура Кеффер