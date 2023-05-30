В Ростове из-за обрушения трибуны на Гребном канале погибла женщина

На территории Гребного канала на ул. Пойменной, 2А в Ростове произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали семь детей и одна женщина и один мужчина. От полученных травм женщина скончалась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

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ЧП произошло в 16:25. Сейчас на месте работает расчет спасателей, выясняются причины происшествия.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в своем Telegram-канале, что держит ситуацию на контроле. Он также выразил соболезнования пострадавшим.

«При проведении областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова порывом ветра опрокинулась зрительная трибуна»,— пояснил градоначальник.

В ГУ МЧС Ростова также уточнили, что в момент происшествия на трибуне находилось около 30 человек.

Анастасия Назарова