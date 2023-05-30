В Ростове-на-Дону женщина погибла в результате обрушения трибуны на гребном канале

В Ростове-на-Дону на территории гребного канала обрушилась зрительская трибуна. Пострадали девять человек — семь детей, мужчина и одна женщина, которая скончалась по пути в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что пострадали 15 человек: пять взрослых, 10 детей.

«К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей - в крайне тяжелом состоянии»,— написал глава региона в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 16:25. Сейчас территорию обследуют спасатели. По предварительной информации, трибуна стадиона рухнула из-за сильного штормового ветра.

На стадионе проходили соревнования по футболу среди детей 2010 года рождения. Играли команды из Ростова-на-Дону и Батайска. На трибунах находилось порядка 30 человек.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту происшествия. «По ее результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону