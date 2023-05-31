Инноваторы в законе

Госдума приняла во вторник в первом чтении правительственный законопроект, вводящий в законодательство понятие «малая технологическая компания» (МТК) и устанавливающий критерии определения таких организаций. Это необходимо для введения мер господдержки МТК — разрабатываемого сейчас набора налоговых преференций, льготных займов, упрощенного порядка закупок продукции таких компаний и иных преференций. В Белом доме надеются, что на пути к технологическому суверенитету РФ малые компании помогут генерировать и отрабатывать инновационные идеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Разработанный Минэкономики и принятый вчера Госдумой в первом чтении законопроект о развитии технологических компаний должен вовлечь небольшие организации в работу по достижению РФ технологического суверенитета. Установление в законодательстве критериев определения малых технологических компаний позволит таким организациям воспользоваться будущими мерами господдержки (cм. “Ъ” от 2 мая). Ранее в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова “Ъ” поясняли, что основная функция МТК — генерация и отработка новых идей в сфере технологических инноваций.

Как пояснил в Госдуме замглавы Минэкономики Максим Колесников, сейчас в правительстве обсуждается «контур» мер поддержки МТК,— возможно, они появятся в законопроекте при втором чтении. Предварительно речь идет о предоставлении льготных банковских гарантий либо займов без банковских гарантий, а также о грантах и поддержке так называемых бизнес-ангелов (частные инвесторы, готовые вкладываться в стартапы на ранних стадиях). Также возможны налоговые льготы, упрощенный порядок закупок продукции МТК, более простой доступ к исследовательской и производственной инфраструктуре.

Согласно законопроекту, для получения статуса малой технологической компании бизнесу будет необходимо соответствовать четырем критериям: объем выручки не выше устанавливаемого правительством порога; вид деятельности из перечня, утверждаемого для технологических компаний; соответствие определенному уровню научно-технического потенциала; наличие возможности для внедрения инновационных технологий. Также МТК должны будут состоять в соответствующем реестре.

По словам Максима Колесникова, этим критериям сейчас отвечают порядка 9 тыс. компаний. Утвержденная правительством на прошлой неделе Концепция технологического развития (см. “Ъ” от 26 мая) предусматривает, что к 2030 году в стране будет 20 тыс. МТК, из них 144 — с выручкой более 2 млрд руб. (в 2022 году было 28 таких организаций).

В ходе принятия законопроекта депутат Владимир Сипягин (ЛДПР) предположил, что подготовленный набор критериев МТК позволит крупным холдингам перевести часть технологий на подконтрольные юридические лица, обеспечив им выручку через внутренний спрос,— таким образом за счет мер господдержки можно будет снизить себестоимость производства продукции. В связи с этим депутат поинтересовался у замминистра — есть ли в проекте механизмы защиты от появления возможных «квазитехнологических» компаний. В ответ Максим Колесников пообещал учесть эти риски при втором чтении проекта, когда будет представлен в том числе и механизм экспертизы деятельности компаний.

Венера Петрова