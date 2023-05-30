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BBC: запрещенный в служении из-за «Троицы» протоиерей Леонид Калинин попал в больницу

Протоиерей Леонид Калинин, которого 27 мая Русская православная церковь (РПЦ) запретила в служении, попал в больницу с сердечным приступом, сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на близкие к его отцу источники. Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл освободил 54-летнего протоиерея от должностей из-за «воспрепятствования принесению» в Храм Христа Спасителя иконы «Святая Троица» Андрея Рублева.

Леонид Калинин

Леонид Калинин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Леонид Калинин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Лежит под капельницей, плохо с сердцем»,— сказал источник BBC. При этом сам протоиерей комментировать СМИ информацию о своем здоровье отказался.

15 мая РПЦ объявила, что президент Владимир Путин решил вернуть церкви «Святую Троицу», которая находилась в Третьяковской галерее. Леонид Калинин, в прошлом возглавлявший экспертный совет по церковному искусству и реставрации РПЦ, поддержал искусствоведов, которые опасались за сохранность иконы при ее транспортировке. Он предлагал, в частности, создать специальную защитную капсулу, чтобы икона не повредилась.

Комментируя решение патриарха Кирилла отстранить его от должностей, Леонид Калинин сказал, что, «видимо, совершил какую-то ошибку». При этом он посчитал это решение продуманным. Дальнейшая его деятельность, сказал он, зависит от решений патриарха.

Подробнее о ситуации с иконой Андрея Рублева — в материале «Ъ» «''Троице'' прописан покой».

Лусине Баласян

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