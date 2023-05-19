«Троице» прописан покой

“Ъ” стали известны подробности относительно текущего состояния «Троицы» Андрея Рублева. Изучив последствия перевозки иконы в Троице-Сергиеву лавру и обратно летом 2022 года, специалисты пришли к выводу, что в течение как минимум года дальнейшие перемещения необходимо исключить ради физической сохранности памятника. Это решение было принято до того, как появилась информация о предполагаемой передаче иконы Русской православной церкви. Между тем источники “Ъ” в Министерстве культуры заверяют, что «Троица» будет передана к Дню Святой Троицы (4 июня) в храм Христа Спасителя, но на две недели — после чего ее на протяжении одного года будут реставрировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Икона «Троица» в Троице-Сергиевой лавре в июле 2022 года

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Икона «Троица» в Троице-Сергиевой лавре в июле 2022 года

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

После того как в июле 2022 года «Троица» вернулась в Третьяковскую галерею, обследование выявило несколько десятков существенных изменений сохранности. Это, во-первых, многочисленные участки (в основном на полях), где от досок стали отставать паволока (тканевая основа) и левкас (клеевой грунт). Во-вторых, вокруг голов трех ангелов стал угрожающе шелушиться авторский красочный слой. Аварийные фрагменты реставраторы экстренно укрепили, и осенью икона даже вернулась на свое место в постоянной экспозиции галереи — при продолжающемся регулярном контроле.

Три недели назад «Троица» вновь оказалась в реставрационной мастерской. Ее, как сообщил “Ъ” источник в Третьяковской галерее, решили всесторонне обследовать еще раз, в том числе с 3D-сканированием и микрофотосъемкой. На сей раз — чтобы понять, можно ли будет по сложившейся традиции выставить рублевскую икону в Троицын день в храме Святителя Николая в Толмачах — он входит в комплекс Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

Результаты этого исследования были сообщены реставрационному совету, который собрался в галерее 15 мая. Причем в расширенном составе (около 50 человек) — помимо специалистов из самой Третьяковки, присутствовали очно и онлайн реставраторы и искусствоведы из других музеев, включая Эрмитаж и Русский музей, а также представители Русской православной церкви.

Диагноз оказался неутешительным: есть отрицательная динамика, продолжают возникать отставания паволоки и левкаса, продолжает шелушиться красочный слой вокруг волос ангелов.

И, самое главное, стала расширяться трещина левкаса и живописного слоя, проходящая по лицу правого ангела (Св. Духа).

Увеличение пока незначительное, но проблема в том, что подобные изменения древних памятников после какого-либо травмирующего воздействия не случаются молниеносно, они могут растянуться на многие месяцы. Условно говоря, даже если «Троица» несколько месяцев будет находиться в полном покое, можно опасаться, что эта динамика даст о себе знать и возникнут дальнейшие ухудшения вследствие все того же вояжа в июле 2022 года.

Вердикт, зафиксированный в протоколе расширенного реставрационного совета, совершенно однозначен: памятник в нестабильном состоянии, необходимы экстренные укрепления, но необходимо также дождаться, пока сохранность стабилизируется. А поэтому любые перемещения рублевской иконы в течение по меньшей мере одного года недопустимы.

По иронии судьбы буквально через несколько минут после окончания совета на сайте Московской патриархии появилось сообщение о том, что Владимир Путин решил передать «Троицу» Русской православной церкви — для выставления ее сначала в храме Христа Спасителя, а затем в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Игуменья Ксения (Чернега), руководитель правового управления Московской патриархии, подтвердила, что передача должна происходить в соответствии с федеральным законом о Государственном музейном фонде: это значит, что «Троица» останется государственной собственностью и что церковь может получить ее только в безвозмездное пользование. Протокол заседания реставрационного совета Третьяковская галерея в Минкульт отправила. Но никаких документов о передаче пока не получала.

Официальный комментарий Министерства культуры “Ъ” получить не удалось. Информированный источник в министерстве, однако, уточнил, что пока речи о формальной бессрочной передаче не идет: «Троица» должна быть передана к Троицыну дню в храм Христа Спасителя, но для временного экспонирования сроком в две недели. «И с точки зрения документации это оформляется так же, как при подготовке экспоната для передачи на временную выставку на внешней площадке,— пояснил источник.— Поэтому от Минкульта может потребоваться только согласование соответствующего решения Третьяковки, распорядительных документов от Минкульта Третьяковке ждать не следует».

Предполагается, что после двух недель в храме Христа Спасителя рублевская икона будет помещена на годовую реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени Грабаря.

За это время, по сведениям того же источника, в Троице-Сергиевой лавре должны быть созданы надлежащие условия для экспонирования иконы, которая формально будет передана не Лавре, а Сергиево-Посадскому музею-заповеднику.

Сергей Ходнев