Блинкен анонсировал новые экспортные ограничения США против России

Соединенные Штаты в среду, 31 мая, объявят о новых ограничения против России, которые будут касаться ужесточения экспортного контроля технологий, используемых в беспилотниках. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен

Фото: Reuters Энтони Блинкен

Фото: Reuters

«Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах, используемых при налетах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также противодействуют российской дезинформации, поддерживают правозащитников»,— сказал господин Блинкен на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

15 мая Белый дом сообщал, что администрация американского президента согласовала введение санкций против тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество России и Ирана. Главным образом речь шла о поставке Москве иранских беспилотников, а также артиллерийских снарядов и боеприпасов, используемых в ходе боевых действий на Украине. Россия и Иран информацию об этих поставках отрицают.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян