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Коммерсантъ FM
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Белый дом анонсировал санкции против военно-технического сотрудничества России и Ирана

Администрация президента США приняла решение о введении санкций против тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество России и Ирана. Ограничения будут введены в ближайшие дни, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Партнерство между Россией и Ираном напрямую способствует дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке, представляя угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана. Это полномасштабное оборонное партнерство пагубно как для Украины, так и для Ближнего Востока»,— сказал Джон Кирби на брифинге (цитата по ТАСС).

Он добавил, что главным образом военно-техническое сотрудничество проявляется в поставках Москве беспилотников, а также артиллерийских снарядов и боеприпасов. По информации Белого дома, Россия получила от Ирана более 400 БПЛА, в основном дроны-камикадзе Shahed.

Москва информацию о покупке БПЛА отрицала. МИД Ирана осенью 2022 года сообщал, что поставлял беспилотники в Россию «в небольшом количестве» еще до начала спецоперации.

Лусине Баласян

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