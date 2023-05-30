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Коммерсантъ FM
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Депутат Петр Толстой сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о запрете операций по смене пола

Депутаты из всех фракций Государственной думы внесли на рассмотрение парламентом проект закона, который запрещает операции по смене пола, а также исключает регистрацию смены пола без операции, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в Telegram.

Петр Толстой (справа), заместитель председателя комитета ГД России по просвещению Яна Лантратова и заместитель председателя комитета ГД России по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков

Петр Толстой (справа), заместитель председателя комитета ГД России по просвещению Яна Лантратова и заместитель председателя комитета ГД России по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Петр Толстой (справа), заместитель председателя комитета ГД России по просвещению Яна Лантратова и заместитель председателя комитета ГД России по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Вместе с коллегами — депутатами от всех фракций Государственной думы внесли проект закона, устанавливающего полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающего государственную регистрацию смены пола без операций. Его авторами стали почти 400 парламентариев»,— написал Петр Толстой.

Согласно законопроекту, запрет не коснется ситуаций, когда операция нужна для лечения врожденных аномалий у детей. При этом даже в таком случае медицинское вмешательство должно быть одобрено врачебной комиссией федерального государственного учреждения, а не одним врачом, подчеркнул господин Толстой.

Петр Толстой отметил, что особый вклад в разработку законопроекта внесли межфракционная группа по защите христианских ценностей, вице-спикеры Ирина Яровая и Владислав Даванков, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в начале мая сказала «Ъ», что в ближайшее время в Госдуму будут внесены поправки, запрещающие официальную смену пола без проведения хирургической операции. Ранее с такой инициативой выступил Минюст. Источник «Ъ» в Думе пояснил, что внимание законодателей привлекли участившиеся случаи, когда молодые люди используют справки о смене пола, чтобы избежать призыва на военную службу.

Позднее в Госдуме начались обсуждения инициативы о запрете операций по смене пола. 25 мая Вячеслав Володин раскритиковал Минздрав за неопределенность позиции по этому вопросу. В министерстве «Ъ» сообщили, что выступают за жесткое регулирование в этой сфере и за то, чтобы решение о трансгендерном переходе в каждом конкретном случае принимали компетентные эксперты.

Подробнее о законопроекте — в материале «Дума ставит половой вопрос ребром».

Эрдни Кагалтынов

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