Дума ставит половой вопрос ребром

Межфракционный законопроект о запрете смены пола без хирургической операции, вероятно, будет внесен в Госдуму 29 мая. При этом депутаты планируют ввести ограничения и для самих таких операций: по данным “Ъ”, в предварительном варианте документа содержится запрет совершать хирургическое вмешательство при психических расстройствах пациента. В четверг спикер Думы Вячеслав Володин раскритиковал Минздрав за неопределенность позиции по этому вопросу. В министерстве “Ъ” сообщили, что выступают за жесткое регулирование в этой сфере и за то, чтобы решение о трансгендерном переходе в каждом конкретном случае принимали компетентные эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ГД России Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель ГД России Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

28 апреля спикер Вячеслав Володин поручил своему заместителю Владиславу Даванкову («Новые люди»), который курирует работу думского комитета по охране здоровья, внести предложения по законодательному регулированию вопросов смены пола. Поводом для срочных мер стало решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исключить трансгендерность из списка ментальных расстройств, после чего Минздрав РФ внес изменения в нормативные акты, упрощающие смену пола в документах, а из комиссий, принимающих решения о смене пола, были исключены психологи.

Беспокойство депутатов также вызвали участившиеся случаи официальной смены пола с целью уклонения от призыва на военную службу по мобилизации.

25 мая во время закрытой части пленарного заседания Думы Владислав Даванков отчитался о подготовке законопроекта. По его словам, была проделана большая работа с Минздравом и ведущими медицинскими учреждениями. Количество случаев изменения пола в паспорте растет, но в то же время нельзя упускать из виду детей с врожденными аномалиями, которым необходима подобная операция, подчеркнул вице-спикер: «Мы исходим из того, что изменение пола — это психическое нарушение. И вот только из-за них мы предлагаем не допускать менять пол». По данным “Ъ”, в предварительном тексте законопроекта содержится запрет медицинским работникам делать операции по смене пола при психических расстройствах пациентов.

Вячеслав Володин, в свою очередь, сообщил, что Минюст инициативу депутатов поддерживает, а вот Минздрав пока не определился. В связи с этим спикер предложил пригласить представителей Минздрава на заседание, когда проект будет рассматриваться в первом чтении, чтобы услышать их позицию и узнать, почему министерство допустило при подписании соглашения с ВОЗ «грубейшую ошибку, которая противоречит нашей Конституции».

Николаю Коломейцеву (КПРФ) не понравилось, что, согласно тексту еще не внесенного законопроекта, перечень случаев, когда операция допускается, должно определять правительство. Господин Володин согласился с тем, что закон должен быть прямого действия и в нем необходимо четко определить медицинские показания, в связи с которыми человек может получить разрешение на операцию по смене пола и уже после этого — на замену документов. «Там будет все четко и понятно: мы выступаем против смены пола. А все иное, если это заболевание, должно быть четко оговорено. А сейчас целые технологии, 30–60 тыс. стоит справка. А еще кто-то в армии служить не хочет»,— напомнил спикер.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал “Ъ”, что в четверг документ «носили по кабинетам» и депутаты его активно подписывали. Он отметил, что его фракция приняла решение подписать законопроект, «а дальше его уже будет оттачивать комитет Госдумы по здравоохранению».

Позицию Минздрава “Ъ” пояснила его пресс-служба: «Министерство выступает за жесткое регулирование в этой сфере, злоупотребления недопустимы. При этом есть ряд объективных медицинских ситуаций, которые должны учитываться,— например, связанные с врожденными генетическими отклонениями. И вопрос в каждом таком случае должен решаться на базе ограниченного круга медицинских организаций высокого экспертного уровня».

Ректор Санкт-Петербургского педиатрического медуниверситета Димитрий Иванов ранее говорил “Ъ”, что медицинские показания к смене пола связаны с генетическими отклонениями от нормы — это касается менее 0,1% населения.

А заведующая гинекологическим отделением детского и юношеского возраста НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Елена Уварова рассказывала, что в ее центре за десять лет было три пациентки, которые, являясь генетическими мальчиками, получили свидетельство о рождении как девочки из-за несоответствующего строения наружных половых органов: «Для таких исключительных случаев может быть предусмотрен соответствующий механизм документального оформления. Вопрос мог бы решать консилиум врачей с очень убедительным обоснованием».

Ксения Веретенникова, Наталья Костарнова