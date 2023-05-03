В гендерном переходе заподозрили уклонение

В ближайшее время в Госдуму будут внесены поправки, запрещающие официальную смену пола без проведения хирургической операции. Об этом “Ъ” рассказала глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Ранее с такой инициативой выступил Минюст. Источник “Ъ” в Думе поясняет, что внимание законодателей привлекли участившиеся случаи, когда молодые люди используют справки о смене пола, чтобы избежать призыва на военную службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первым тему «фиктивной» смены пола, как сообщал “Ъ”, поднял министр юстиции Константин Чуйченко, который 24 апреля заявил, что его ведомство предлагает внести ряд изменений в закон об актах гражданского состояния и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Такие меры, по словам министра, могут стать «одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве». На заседании Совета законодателей на минувшей неделе выяснилось, что над темой смены пола работают и в Минздраве, при этом вопрос получил «аппаратное ускорение» усилиями спикера Думы Вячеслава Володина. «За прошедшее время у нас в стране зарегистрировано 2700 решений, связанных со сменой пола,— рассказал он на заседании Совета законодателей.— Решения могут приниматься в частных клиниках. Человек утром встает и для себя принимает решение, что он уже не мужчина, а женщина; не женщина, а мужчина. Идет в платную клинику — услуга стоит от 30 тыс. до 60 тыс. руб.,— получает справку и с этой справкой идет дальше в ЗАГС, в паспортный стол для смены фамилии, имени, отчества». Такие граждане, по словам господина Володина, могут затем «уже на законных основаниях заключить брак и еще, не дай бог, взять ребенка». «Совещание с участием Министерства здравоохранения, Министерства юстиции прошло. Министерство юстиции поддерживает предложение о запрете — по другому нельзя»,— подытожил он.

В Думе рассчитывают, что поступившие от Минюста предложения будут в ближайшее время доработаны группой депутатов под руководством зампреда нижней палаты Владислава Даванкова («Новые люди») и внесены на рассмотрение уже в нынешнюю сессию. «Законопроект планируем внести в весеннюю сессию,— подтвердил “Ъ” господин Даванков.— Сейчас прорабатываем инициативу с Минюстом и Минздравом».

Как пояснил “Ъ” источник в Думе, срочность принятия поправок связана не только с защитой семейных ценностей, но и с тем, что в России стартовала призывная кампания. «В связи со спецоперацией многие молодые люди обратились в частные клиники для смены пола, чтобы избежать призыва. При этом ЗАГС без проблем регистрируют браки таких лиц»,— рассказал собеседник “Ъ”. Он не исключает, что предложения по запрету смены пола без операции Совет Думы рассмотрит уже на первом после праздников заседании 15 мая.

В свою очередь, глава профильного комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) рассказала “Ъ”, что проблемы со сменой пола начались в связи с решением Всемирной организации здравоохранения исключить трансгендерность из списка ментальных расстройств. Минздрав РФ подписал соответствующий протокол и внес изменения в нормативные акты, упрощающие смену пола в документах. «А я против такой "упрощенки"»,— подчеркнула госпожа Останина. Поправки, по ее словам, планируется внести в Семейный кодекс, КоАП и ряд других федеральных законов. Сама глава комитета к концепции нового законопроекта относится положительно: по ее мнению, вердикт о том, что человек может сменить пол, должен выносить в том числе и психиатр, причем государственный. Нина Останина намерена в ближайшее время внести и собственные поправки об отмене полномочий частных клиник в этом вопросе, а также о запрете усыновления детей семейными парами, где один из родителей совершил гендерный переход. Ранее в Думе уже рассматривалось предложение о запрете брака трансгендерам: поправками в ст. 14 Семейного кодекса предлагалось запретить регистрацию брака между «лицами одного пола (определяемого при рождении), в том числе в случаях изменения пола одним из лиц, вступающих в брак, до заключения брака либо прохождения процедуры изменения пола на момент государственной регистрации заключения брака». Проект был внесен в 2015 году и первоначально поддержан профильным комитетом, но Дума следующего созыва в конце 2016 года отклонила инициативу в первом чтении. Комитет по делам семьи тогда тоже дал документу отрицательную оценку, отметив, что «процедура изменения пола в РФ является легальной».

Теперь к этому вопросу придется вернуться «в связи с требованием времени», полагает Нина Останина. Отвечая на вопрос “Ъ”, связана ли новая инициатива со спецоперацией и частичной мобилизацией, она отметила: «Да, и у Минюста, и у парламентариев возникли подозрения в связи с ростом количества таких изменений и браков. Похоже, многие из тех, кто не успел убежать в Грузию и Казахстан, поспешили в частные клиники за справками, и это не пробел в законодательстве, а пробел в воспитании целого поколения».

Ольга Строганова