Штраф Apple в 1,2 млрд рублей за навязывание платежей в App Store признан законным

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Apple Inc. и признал законными акты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, согласно которым компания навязывала разработчикам приложений свой платежный сервис в App Store. Законным суд признал и штраф для Apple Inc. в размере 1,2 млрд руб., сообщила ФАС.

Дело в отношении Apple Inc. было возбуждено в октябре 2021 года. ФАС признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства в июле 2022 года. Ведомство сочло, что Apple навязывает российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать платежный инструмент компании. Регулятор также утверждал, что американская компания запрещала российским разработчикам информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты.

В феврале текущего года Apple уже выплачивала штраф за нарушение антимонопольного российского законодательства, назначенный в 2020 году ФАС по обращению «Лаборатории Касперского». Компания также пыталась обжаловать решение ведомства, однако суды трех инстанций поддержали позицию ФАС.

Подробнее о деле — в материале «Ъ FM» «Apple приняла другое положение».

Милена Костерева