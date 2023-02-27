Apple оплатила назначенный ФАС штраф в 906 млн руб.

Компания Apple выплатила штраф в размере 906 млн руб., назначенный в 2020 году Федеральной антимонопольной службой по обращению «Лаборатории Касперского», сообщает пресс-служба ФАС.

В 2020 году «Лаборатория Касперского» обратилась в ФАС, обвинив Apple в том, что американская компания отказывает прямым конкурентам в продвижении их продуктов на операционной системе iOS. В 2018 году Apple представила свое приложение родительского контроля Screen Time. В 2019-м газета The New York Times сообщила: 11 из 17 приложений-конкурентов либо пропали из App Store, либо потеряли часть важных функций. Среди них оказалась и разработка российской «Лаборатории Касперского».

ФАС признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства и назначила штраф в 906 млн руб. Компания обжаловала решение службы, но суды трех инстанций поддержали позицию ФАС. В октябре 2021 года служба возбудила в отношении американской компании еще одно дело. Регулятор счел, что Apple запрещала российским разработчикам информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. В рамках этого дела в январе 2023-го ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ FM» «Apple приняла другое положение».

Эрдни Кагалтынов