ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Apple виновной в навязывании ее платежной системы в приложениях российских разработчиков. Американская компания оштрафована на 1,2 млрд руб.

«В результате проведенного административного расследования ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 руб. (более $17 млн) за нарушение антимонопольного законодательства»,— сообщает ФАС. Компании отводятся два месяца на оплату штрафа.

Ведомство сочло, что Apple навязывает российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании. В этой связи летом ФАС объявила, что компания нарушила антимонопольное законодательство

Регулятор также счел, что американская компания запрещала российским разработчикам информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Ранее суд Калифорнии уже обязал Apple перестать ограничивать разработчиков в призывах к альтернативному приему платежей.

Дело было возбуждено в октябре 2021 года. ФАС признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства в июле 2022 года. Затем стало известно, что наказание будет в виде оборотного штрафа, штраф составит 0,01-0,15% от годовой выручки компании в РФ.

В сентябре 2022 года аналогичное предписание ФАС выполнила Google LLC. Компания отменила ограничения для разработчиков. В июле 2022 года ведомство установило, что Google LLC, владеющая и управляющая магазином приложений Google Play, обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google. В августе Google сообщила, что внесла изменения в правила программы для разработчиков Google Play и убрала запрет на использование сторонних платежных систем.

В декабре сообщалось, что Минцифры РФ готовит законопроект, обязывающий Apple загружать приложения не только из App Store, но и из сторонних источников. По данным Bloomberg, сама Apple рассчитывает подготовить соответствующие изменения в 2023 году.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «ФАС берет Apple в оборот».