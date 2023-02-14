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Коммерсантъ FM
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Суд оставил в силе штраф Apple на 906 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил жалобу Apple на решение суда признать законным штраф Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в размере 906 млн руб. (более $12 млн). Корпорацию оштрафовали за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения»,— говорится в судебной картотеке (цитата по ТАСС).

ФАС наложила оборотный штраф на Apple в апреле 2021 года. В октябре того же года ФАС возбудила в отношении американской компании еще одно дело. Регулятор счел, что Apple запрещала российским разработчикам информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. В рамках этого дела в январе 2023-го ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд руб.

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